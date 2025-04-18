Разрушитель "Шахедов": General Atomics показала беспилотник MQ-9B с лазерным оружием

Компания General Atomics из США продемонстрировала беспилотный летательный аппарат MQ-9B SeaGuardian с лазерной системой класса "воздух-воздух" на выставке Sea-Air-Space 2025 в Национальной Гавани неподалеку от Вашингтона.

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Об этом сообщает издание The Defence Post. По мнению журналистов, с таким оружием SeaGuardian сможет уничтожать российские ударные дроны "Шахед" над Черным морем.

На стенде General Atomics в Sea Air Space был представлен MQ-9 с лазерным модулем под крылом, стреляющим по нескольким дронам-каикадзе, похожим на "Шахеды", защищая корабль в море. Пока неизвестно, когда новое оружие можно будет применять на практике.

Чем сильнее система усиление луча, тем более громоздкая система охлаждения требуется из-за большего количества выделяемого тепла, что увеличивает общий вес. Однако под крылом беспилотника установлен блок с 25-киловаттным лазером с распределенным усилением и аккумуляторной системой сверхвысокой плотности мощности.

Система будет оказывать меньшую нагрузку на самолет по сравнению с другими лазерными технологиями. Это также избавляет от необходимости объединять несколько лучей света, как это требуется в волоконном лазере.

По данным Naval News, мощность оружия можно увеличить до 300 киловатт. Оружие может стрелять как импльсно, так и непрерывным лучом.

У компании уже есть опыт работы с военными лазерами. В 2021 году группа компаний General Atomics и Boeing получила контракт на демонстрацию армией США твердотельной высокоэнергетической лазерной системы с распределенным усилением и мощностью 300 киловатт.

Год спустя компания продемонстрировала систему лазерной связи "воздух-воздух" под названием Laser Airborne Communication-12 Terminal. По данным компании, ее можно поместить в контейнер для вооружения беспилотников MQ-9A Reaper, MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian и MQ-1C Gray Eagle 25M.

Ранее ВСУ впервые показали работу украинского лазерного оружия "Тризуб". Как сообщили в Силах беспилотных систем, комплекс может уничтожать дроны-камикадзе, авиабомбы, баллистические и крылатые ракеты на расстоянии до 3 км. Под угрозой также вертолеты, самолеты и разведывательные БПЛА, которые луч поразит с 5 км.