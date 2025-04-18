Руйнівник "Шахедів": General Atomics показала безпілотник MQ-9B із лазерною зброєю

Компанія General Atomics зі США продемонструвала безпілотний літальний апарат MQ-9B SeaGuardian з лазерною системою класу "повітря-повітря" на виставці Sea-Air-Space 2025 у Національній Гавані неподалік від Вашингтона.

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Про це повідомляє видання The Defence Post. На думку журналістів, з такою зброєю SeaGuardian зможе знищувати російські ударні дрони "Шахед" над Чорним морем.

На стенді General Atomics в Sea Air Space був представлений MQ-9 з лазерним модулем під крилом, що стріляє по декількох дронах-каїкадзе, схожих на "Шахеди", захищаючи корабель у морі. Поки невідомо, коли нову зброю можна буде застосовувати на практиці.

Що сильніша система посилення променя, то громіздкіша система охолодження потрібна через більшу кількість тепла, що виділяється, що збільшує загальну вагу. Однак під крилом безпілотника встановлений блок із 25-кіловатним лазером із розподіленим посиленням і акумуляторною системою надвисокої щільності потужності.

Система чинитиме менше навантаження на літак порівняно з іншими лазерними технологіями. Це також позбавляє від необхідності об'єднувати кілька променів світла, як це потрібно у волоконному лазері.

За даними Naval News, потужність зброї можна збільшити до 300 кіловат. Зброя може стріляти як імпльсно, так і безперервним променем.

У компанії вже є досвід роботи з військовими лазерами. 2021 року група компаній General Atomics і Boeing отримала контракт на демонстрацію армією США твердотільної високоенергетичної лазерної системи з розподіленим посиленням і потужністю 300 кіловат.

Рік потому компанія продемонструвала систему лазерного зв'язку "повітря-повітря" під назвою Laser Airborne Communication-12 Terminal. За даними компанії, її можна помістити в контейнер для озброєння безпілотників MQ-9A Reaper, MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian і MQ-1C Gray Eagle 25M.

Раніше ЗСУ вперше показали роботу української лазерної зброї "Тризуб". Як повідомили в Силах безпілотних систем, комплекс може знищувати дрони-камікадзе, авіабомби, балістичні та крилаті ракети на відстані до 3 км. Під загрозою також вертольоти, літаки та розвідувальні БПЛА, які промінь вразить із 5 км.