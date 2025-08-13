ВС РФ начали сбивать БПЛА лазерным оружием из Китая: как это повлияет на "дипстрайки" ВСУ

Недавно россияне отрабатывали сбивание беспилотников на полигонах, а уже сейчас появилось подтверждение боевого применения. Оккупанты попали в украинский дальнобойный БПЛА FP-1.

В России нашли еще одно средство для перехвата украинских беспилотников в глубоком тылу. Их начали сбивать с помощью лазерных комплексов противовоздушной обороны. Это может усложнить возможности Украины делать "дипстрайки" на территории России. Об этом пишут аналитики Defence Express.

По их информации, еще недавно россияне отрабатывали сбивание БПЛА на полигонах, а уже сейчас появилось подтверждение боевого применения.

На опубликованных в сети Интернет кадрах можно увидеть уничтожение украинского ударного дальнобойного БПЛА FP-1.

Охота LASS на беспилотник

Об использовании россиянами боевых лазеров стало известно еще раньше, поскольку недавно они "засветили" систему LASS (Low-Altitude Laser Defending System), которую разработала Китайская Академия Инженерной Физики.

Система LASS

Впоследствии появились кадры с перехватом с помощью неизвестного лазера целей на полигоне. Эксперты усомнились, будет ли это эффективным на настоящем поле боя.

"Новая информация доказывает, что в РФ использование лазерных комплексов для борьбы с дальнобойными БПЛА вполне могут рассматривать, как эффективное решение. Таким образом р*шисты вполне могут развивать и еще одно средство противовоздушной обороны", — считают аналитики Defence Express.

Лазерное оружие — что известно о системе LASS против дронов

LASS — это комплекс малого радиуса действия, он имеет мощность 10–20 кВт и требует 10 секунд работы для поражения цели. Дальность для уничтожения составляет 1,5 км и 3 км для ослепления. Максимальная продолжительность работы лазера составляет 200 секунд, радар системы может обнаруживать цели на расстоянии от 500 м до 5 км. Время сворачивания-развертывания системы — менее пяти минут.

12 августа в РФ заявили об успешных испытаниях улучшенной версии лазерного оружия, разрабатываемого в рамках проекта "Посох". Обновленный лазер отличается большей мощностью, имеет более концентрированный лазерный пучок и гораздо быстрее поражает цели.

Ранее украинская компания Fulltime Robotics продемонстрировала на выставке оборонных технологий IRON DEMO 2025 прототип своего портативного лазера SlimBeam для борьбы с вражескими дронами.