Путін доручив наступ на Суми і Харків генералу, який бомбив Сирію і Чернігів

Новим командувачем угруповання військ (УВ) "Північ" замість генерал-полковника Олександра Лапіна став Євген Нікіфоров, який скоїв воєнні злочини в Україні та перебуває під санкціями.

Служба безпеки України пов'язує генерал-полковника Євгена Нікіфорова з низкою військових злочинів. Саме він, за даними СБУ, віддав наказ збити український літак Іл-76 під Луганськом у червні 2014 року, коли загинули 49 військових, а також санкціонував ракетний удар по драмтеатру в Чернігові в серпні 2023 року. Про нове призначення повідомили в Міноборони РФ, яке 21 серпня відзвітувало про відвідування позицій угруповання міністром оборони РФ Андрієм Бєлоусовим.

Бєлоусов заслухав доповідь командувача про оснащення бійців "сучасним озброєнням і військовою технікою та його модернізацію з урахуванням досвіду бойового застосування під час СВО (так у РФ називають війну в Україні — ред.)".

Євген Нікіфоров та Андрій Бєлоусов Фото: Мiноборони РФ

Раніше угрупованням командував генерал-полковник Олександр Лапін. Інформація про його відставку з'явилася в пропагандистських російських Telegram-каналах ще 9 серпня. Лапін також очолював угруповання військ "Центр" і був відомий своєю невдалою роллю під час відступу ЗС РФ із Лиману восени 2022 року, за що його публічно критикували Євген Пригожин і Рамзан Кадиров.

Генерал-полковник Євген Нікіфоров — що про нього відомо

Євген Нікіфоров закінчив 1987 року Уссурійське суворовське військове училище, після якого вступив до Коломенського вищого артилерійського командного училища на факультет повітряно-десантних військ.

У 1995 і 2000 роках брав участь у "чеченських війнах" у складі своєї бригади ВДВ.

З 2001 по 2003 рік навчався в загальновійськовій академії і ще сім років служив на вищих посадах в уссурійській 83-й бригаді ВДВ далекосхідного військового округу. Звання "майор" і "підполковник" він отримав достроково.

У травні 2013-го отримав звання "генерал-майора", а в грудні 2018-го — "генерал-лейтенанта".

За даними слідчих СБУ, саме Євген Нікіфоров віддав наказ Дмитру Уткіну з ПВК "Вагнер" на знищення 14 червня 2014 року українського транспортного літака Іл-76 у Луганському аеропорту.

І саме Нікіфоров близько 11:10 віддав наказ запустити ракету 9М727 з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по центральній частині Чернігова. Наказ виконували військові 448-ї ракетної бригади, що дислокується в Курській області.

Із червня до жовтня 2021 року Нікіфоров керував російським об'єднаним угрупованням військ у Сирії. У червні того ж року приймав парад на честь Дня Росії на авіабазі Хмеймім.

Після Сирії генерал Нікіфоров обіймав посаду начальника штабу — першого заступника командувача військ східного військового округу.

Після цього обіймав посаду командувача угруповання військ "Запад" армії РФ у званні генерала-полковника. Наразі перебуває під міжнародними санкціями.

Нагадаємо, в ніч на 17 серпня українські підрозділи завдали удару по колоні противника на трасі Рильськ — Хомутовка Курської області РФ. Унаслідок удару серйозні поранення дістав генерал-лейтенант Еседулла Абачев — заступник командувача угруповання військ "Північ".

