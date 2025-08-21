Путин поручил наступление на Сумы и Харьков генералу, бомбившему Сирию и Чернигов

Новым командующим группировки войск (ГВ) "Север" вместо генерал-полковника Александра Лапина стал Евгений Никифоров, который совершил военные преступления в Украине и находится под санкциями.

Служба безопасности Украины связывает генерал-полковника Евгения Никифорова с рядом военных преступлений. Именно он, по данным СБУ, отдал приказ сбить украинский самолет Ил-76 под Луганском в июне 2014 года, когда погибли 49 военных, а также санкционировал ракетный удар по драмтеатру в Чернигове в августе 2023 года. О новом назначении сообщили в Минобороны РФ, которое 21 августа отчиталось о посещении позиций группировки министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

Белоусов заслушал доклад командующего об оснащении бойцов "современным вооружением и военной техникой и его модернизации с учетом опыта боевого применения в ходе СВО (так в РФ называют войну в Украине – ред.)".

Евгений Никифоров и Андрей Белоусов Фото: Минобороны РФ

Ранее группировкой командовал генерал-полковник Александр Лапин. Информация о его отставке появилась в пропагандистских российских Telegram-каналах еще 9 августа. Лапин также возглавлял группировку войск "Центр" и был известен своей неудачной ролью во время отступления ВС РФ из Лимана осенью 2022 года, за что его публично критиковали Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров.

Генерал-полковник Евгений Никифоров – что о нем известно

Евгений Никифоров окончил в 1987 году Уссурийское суворовское военное училище, после которого поступил в Коломенское высшее артиллерийское командное училище на факультет воздушно-десантных войск.

В 1995 и 2000 годах участвовал в "чеченских войнах" в составе своей бригады ВДВ.

С 2001 по 2003 год учился в общевойсковой академии и еще семь лет служил на высших должностях в уссурийской 83-й бригаде ВДВ дальневосточного военного округа. Звание "майор" и "подполковник" он получил досрочно.

В мае 2013-го получил звание "генерал-майора", а в декабре 2018-го — "генерал-лейтенанта".

По данным следователей СБУ, именно Евгений Никифоров отдал приказ Дмитрию Уткину из ЧВК "Вагнер" на уничтожение 14 июня 2014 года украинского транспортного самолета Ил-76 в Луганском аэропорту.

И именно Никифоров около 11:10 отдал приказ запустить ракету 9М727 из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по центральной части Чернигова. Приказ выполняли военные 448-й ракетной бригады, дислоцирующейся в Курской области.

С июня по октябрь 2021 Никифоров руководил российской объединенной группировкой войск в Сирии. В июне того же года принимал парад в честь Дня России на авиабазе Хмеймим.

После Сирии генерал Никифоров занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками восточного военного округа.

После этого занимал должность командующего группировкой войск "Запад" армии РФ в звании генерала-полковника. В настоящее время находится под международными санкциями.

