Топ-генерал ВС РФ Эседулла Абачев был ранен: ССО ВСУ показали кадры атаки (видео)

Автомобиль Абачева был атакован FPV-дронами еще 16 августа. Три дня спустя было опубликовано видео атаки дронов на колонну, в которой передвигался заместитель командующего группировкой войск России "Север" генерал-лейтенант Эседулла Абачев.

Известно, что Эседулла Абачев получил тяжелые ранения: ему ампутировали руку и ногу. Но операторы подразделения UA_REG Сил специальных операций ВСУ теперь показали видео атаки, отметив, что российский генерал "выбыл из игры".

Колонна, в которой передвигался Эседулла Абачев, ехала по трассе Рыльск – Хомутовка. По имеющимся данным, генерал был в транспортном средстве с военным номером 9828 СМ.

"В результате удара российский чиновник получил тяжелые ранения, которые привели к ампутации обеих конечностей и фактической потере трудоспособности. Работаем дальше", — сказано в сообщении.

Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил, что Абачев ранен.

"Состояние генерала они оценивают как тяжелое, но стабильное. В ближайшее время планирую проведать его лично", — сообщил Меликов, при этом не сказав, какого рода травмы получил генерал.

Эседулла Абачев находится на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) хирургии имени А. В. Вишневского в Москве.

Кто такой генерал-лейтенант Эседулла Абачев

Российскому генералу Эседулле Абачеву 57 лет, он уроженец Дагестана, выпускник Харьковского гвардейского высшего танкового командного училища и Общевойсковой академии ВС России. Принимал участие в боевых действиях в Карабахе, Чечне, Южной Осетии, Сирии.

Эседулла Абачев Фото: РИА Новости

С 2017 по 2022 год Абачев занимал различные командные должности: был первым замкомандующего 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа, полномочным представителем Минобороны России в Дагестане, замкомандующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.

После полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, Абачев возглавил 2-й армейский корпус так называемой "Народной милиции ЛНР".

В июле 2022 года президент России Владимир Путин присвоил генералу звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".

В феврале 2023 года Абачев получил звание генерал-лейтенанта.

Также Абачев "прославился" тем, что в марте 2024 года лично вручил медали "За отвагу" и "За боевые отличия" российским военным, которые задержали в Брянской области подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". Как известно, задержанных подвергли пыткам, одному из них отрезали ухо.

