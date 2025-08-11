В Украине ликвидировали военкора РФ, который хвастался казней пленных ВСУ (фото)

Дмитрий "Святоша" погиб еще 6 мая 2025. Примерно в то время в его авторском канале перестали выходить публикации. По предварительным данным, "Святоша" был связан с ЧВК "Вагнер".

На фронте уничтожен владелец российского пропагандистского Z-канала "Святоша вещает". Об этом сообщил другой российский военный блогер, который пишет под ником "Позывной OSETIN" и якобы находится, или находился на Херсонском направлении.

"Стало известно о гибели нашего дорогого друга и брата — Свята… Он был очень смелым парнем и погиб геройски. Святу было 24 года… Поистине наидобрейший человек", — написал блогер.

Пост про смерть "Святоши" Фото: Скриншот

Про то, что российского "Святошу" звали Дмитрий, сообщили уже в комментариях. Его фамилия неизвестна.

Он имел отношение к ЧВК "Вагнер", в комментариях его называли медиком-штурмовиком.

Дмитрий "Святоша" постоянно постил видео и фото из Мали, где сейчас дислоцированы остатки ЧВК "Вагнер", вошедшей в свежесозданный Россией "Африканский корпус", а также из Украины. В свое время блогер "хвастался" убийством группы украинских военнопленных.

Фото "Святоши" с "коллегами" по ЧВК "Вагнер" Фото: Соцсети

Напомним, в конце июля стало известно, что в Украине ликвидировали автора Telegram-канала с Z-тематикой "Товарищ Кокс". Основатель и автор канала Керим Сабир-оглы Рагимов был командиром подразделения РЭБ российской армии.

Также российский военный корреспондент RT Андрей Филатов мог погибнуть под Покровском. Провоенные российские паблики утверждают, что Андрей Филатов попал по удар украинского FPV-дрона.