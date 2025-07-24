"Скрывать больше нет смысла": владелец Z-канала, воевавший против Украины, погиб в отпуске

В пуле российских пропагандистов, выступающих за войну и активно поддерживающих так называемую "СВО" и словом, и делом, воюя на фронте, стало меньше.

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Командир подразделения РЭБ российской армии Керим Сабир-оглы Рагимов, который был основателем и автором Telegram-канала с Z-тематикой "Товарищ Кокс", призывающего убивать украинцев, ликвидирован во время отпуска, пишет журналист и военнослужащий Юрий Бутусов.

По его информации, Рагимов всю жизнь жил в Севастополе, но когда РФ оккупировала Крым, решил стать россиянином и пошел добровольцем воевать против Украины.

Он воевал под Угледаром и раз уже был за шаг от смерти, когда в его УАЗ влетел украинский дрон. Тогда ему удалось выжить.

Рагимов был этническим азербайджанцем, но это не мешало ему гнобить своих земляков Фото: Юрий Бутусов / Telegram

Фото: Юрий Бутусов / Telegram

Telegram-канал "Крымский ветер" подтверждает, что, скорее всего, Рагимов мог быть убит в тылу своими при странных обстоятельствах.

"На это намекают фразы "идет следствие" и "добьемся справедливости". Понятно, что, когда солдат погибает в бою, никакого следствия не проводится", – говорится в сообщении.

В некрологе, который появился на канале погибшего пропагандиста спустя минимум три дня с его смерти, пишут, что его смерть "скрывать больше нет смысла", и называют "слишком хорошим для этого мира".

На канале пропагандиста появился некролог по случаю его смерти Фото: Скриншот

Никаких слов о мести врагу или нечто подобное, что обычно провозглашают в случае гибели на фронте, в публикации нет.

Ранее Фокус писал, что Симоньян призвала к перевороту в Армении, а в ответ власти страны назвали ее "мерзким существом".

Мы также писали, что в январе этого года под Донецком погиб российский военкор Александр Мартемьянов, который работал внештатным корреспондентом на издание "Известия".