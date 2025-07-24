"Приховувати більше немає сенсу": власник Z-каналу, який воював проти України, загинув у відпустці

У пулі російських пропагандистів, які виступають за війну і активно підтримують так звану "СВО" і словом, і ділом, воюючи на фронті, стало менше.

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Командира підрозділу РЕБ російської армії Керіма Сабір-огли Рагімова, який був засновником і автором Telegram-каналу із Z-тематикою "Товариш Кокс", що закликає вбивати українців, ліквідовано під час відпустки, пише журналіст і військовослужбовець Юрій Бутусов.

За його інформацією, Рагімов усе життя жив у Севастополі, але коли РФ окупувала Крим, вирішив стати росіянином і пішов добровольцем воювати проти України.

Він воював під Вугледаром і раз уже був за крок від смерті, коли в його УАЗ влетів український дрон. Тоді йому вдалося вижити.

Рагімов був етнічним азербайджанцем, але це не заважало йому гнобити своїх земляків Фото: Юрій Бутусов / Telegram

Фото: Юрій Бутусов / Telegram

Telegram-канал "Кримський вітер" підтверджує, що, найімовірніше, Рагімова могли вбити в тилу своїми за дивних обставин.

"На це натякають фрази "триває слідство" та "доб'ємося справедливості". Зрозуміло, що, коли солдат гине в бою, жодного слідства не проводиться", — йдеться в повідомленні.

У некролозі, який з'явився на каналі загиблого пропагандиста щонайменше за три дні після його смерті, пишуть, що його смерть "приховувати більше немає сенсу", і називають "занадто хорошим для цього світу".

На каналі пропагандиста з'явився некролог з нагоди його смерті Фото: Скриншот

Жодних слів про помсту ворогу чи щось подібне, що зазвичай проголошують у разі загибелі на фронті, у публікації немає.

Раніше Фокус писав, що Симоньян закликала до перевороту у Вірменії, а у відповідь влада країни назвала її "мерзенною істотою".

Ми також писали, що в січні цього року під Донецьком загинув російський військкор Олександр Мартем'янов, який працював позаштатним кореспондентом на видання "Известия".