Симоньян закликала до перевороту у Вірменії: влада країни назвала її "мерзенною істотою"

Влада Вірменії звинуватила російську пропагандистку Маргариту Симоньян у втручанні у внутрішні справи Єревану і поширенні інформації із сумнівних джерел.

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Причиною критики спікера Національних зборів Вірменії Алєна Симоняна став пост головного редактора RT Маргарити Симоньян у Х, в якому вона розповідала про Зангезурський коридор, угоду про який нібито підписали Вірменія, Азербайджан і США. Фокус зібрав усе, що відомо.

Маргарита Симоньян процитувала у своєму дописі статтю іспанського видання Periodista Digital, в якій стверджувалося, що завдяки представникам вірменської діаспори у Франції, редакції вдалося отримати конфіденційний документ під назвою "Меморандум про взаєморозуміння щодо створення транспортного коридору через міст Трампа". І нібито цей текст уже отримав схвалення у Вірменії, Азербайджані та США.

Пост Маргарити Симоньян Фото: Скриншот

Меморандум передбачає реалізацію проєкту "Двосторонній регіональний економічний коридор і оборонні ворота Трампа". Цей 42-кілометровий транспортний Зангезурський коридор пройде через Сюнікську область Республіки Вірменія.

Зангезурський коридор з'єднує Азербайджан із Нахічеванським анклавом, стратегічним регіоном, розташованим між кордонами Вірменії та Ірану. Створення цього коридору було однією з головних вимог Азербайджану до Вірменії після війни 2020 року.

У меморандумі, нібито наданому вірменській діаспорі, йдеться, що Вірменія зберігає суверенітет над Сюнікською областю. Однак уточнюється, що транспортний коридор буде експлуатуватися приватною американською компанією, яка отримала відповідну ліцензію щонайменше на 99 років.

Розподіл доходів від використання Зангезурського коридору відображає основоположні інтереси цієї угоди. Американська керуюча компанія отримає 40% доходу, а Вірменія — 30%.

Меморандум передбачає розміщення на території Вірменії значного контингенту США. За наявною інформацією, це будуть не регулярні війська США, а американська приватна військова компанія.

У статті стверджується, що основними бенефіціарами реалізації положень меморандуму стануть США і Туреччина. А Вірменія нібито "позбудеться суверенітету".

Маргарита Симоньян процитувала цю статтю і заявила, що "маріонетковий султан Пашинян підписує секретний меморандум про перетворення Вірменії на американський плацдарм для майбутньої війни з Іраном".

Водночас у Вірменії спростували викладене в Periodista Digital, зазначивши, що це видання — це платформа сумнівного походження, яка неодноразово зазнавала критики за використання підроблених особистостей і поширення маніпулятивного та недостовірного контенту.

"Ця стаття не має жодного відношення до дійсності. Позиція Республіки Вірменія щодо розблокування регіональної транспортної інфраструктури чітко викладена в проєкті "Перехрестя світу". Прем'єр-міністр Нікол Пашинян докладно виклав це питання на своїй пресконференції 16 липня", — ідеться в заяві.

А спікер Національних зборів Вірменії Ален Симонян виступив із жорсткою заявою на адресу Симоньян.

Пост Ален Симонян Фото: Скриншот

"Ще одна мерзенна істота з цирку виродків, яка сьогодні орудує на території Росії, не перестає лізти в суверенні справи нашої країни. Апелюючи своїм вірменським корінням і водночас не маючи нічого спільного з Вірменією і вірменським народом, окрім прізвища, що закінчується на "ЯН", — раз у раз вискакує в медіапросторі, ображає керівництво Вірменії, закликає людей на мітинг у нашій країні, закликає повалити владу", — заявив Симонян, зазначивши, що Симоньян поширює брехню, що є ще одним проявом "гібридної війни" проти Вірменії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Зангезурський коридор. Посол США в Туреччині Том Баррак підтвердив, що США запропонували взяти на себе управління планованим транспортним коридором між Вірменією та Азербайджаном. Але переговори ще тривають.

Також Фокус розповідав, чи може конфлікт Азербайджану з Росією перерости у війну, в якій виграє Україна.