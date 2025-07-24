Симоньян призвала к перевороту в Армении: власти страны назвали ее "мерзким существом"

Власти Армении обвинили российскую пропагандистку Маргариту Симоньян во вмешательстве во внутренние дела Еревана и распространении информации из сомнительных источников.

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Причиной критики спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна, стал пост главного редактора RT Маргариты Симоньян в Х, в котором она рассказывала о Зангезурском коридоре, соглашение о котором якобы подписали Армения, Азербайджан и США. Фокус собрал все, что известно.

Маргарита Симоньян процитировала в своем посте статью испанского издания Periodista Digital, в которой утверждалось, что благодаря представителям армянской диаспоры во Франции, редакции удалось получить конфиденциальный документ под названием "Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора через мост Трампа". И якобы этот текст уже получил одобрение в Армении, Азербайджане и США .

Пост Маргариты Симоньян Фото: Скриншот

Меморандум предусматривает реализацию проекта "Двусторонний региональный экономический коридор и оборонные ворота Трампа". Этот 42-километровый транспортный Зангезурский коридор пройдет через Сюникскую область Республики Армения.

Зангезурский коридор соединяет Азербайджан с Нахичеванским анклавом, стратегическим регионом, расположенным между границами Армении и Ирана. Создание этого коридора было одним из главных требований Азербайджана к Армении после войны 2020 года.

В меморандуме, якобы предоставленном армянской диаспоре, говорится, что Армения сохраняет суверенитет над Сюникской областью. Однако уточняется, что транспортный коридор будет эксплуатироваться частной американской компанией, получившей соответствующую лицензию как минимум на 99 лет.

Распределение доходов от использования Зангезурского коридора отражает основополагающие интересы данного соглашения. Американская управляющая компания получит 40% дохода, а Армения —30%.

Меморандум предусматривает размещение на территории Армении значительного контингента США. По имеющейся информации, это будут не регулярные войска США, а американская частная военная компания.

В статье утверждается, что основными бенефициарами реализации положений меморандума станут США и Турция. А Армения якобы "лишится суверенитета".

Маргарита Симоньян процитировала эту статью и заявила, что "марионеточный султан Пашинян подписывает секретный меморандум о превращении Армении в американский плацдарм для будущей войны с Ираном".

В то же время в Армении опровергли изложенное в Periodista Digital, отметив, что данное издание – это платформа сомнительного происхождения, которая неоднократно подвергалась критике за использование поддельных личностей и распространение манипулятивного и недостоверного контента.

"Данная статья не имеет никакого отношения к действительности. Позиция Республики Армения по разблокированию региональной транспортной инфраструктуры четко изложена в проекте "Перекрестки мира". Премьер-министр Никол Пашинян подробно изложил этот вопрос на своей пресс-конференции 16 июля", — говорится в заявлении.

А спикер Национального собрания Армении Ален Симонян выступил с жестким заявлением в адрес Симоньян.

Пост Ален Симонян Фото: Скриншот

"Еще одно мерзкое существо из цирка уродцев, которое сегодня орудует на территории России, не перестает соваться в суверенные дела нашей страны. Апеллируя своими армянскими корнями и одновременно не имея ничего общего с Арменией и армянским народом, кроме фамилии, которая заканчивается на "ЯН", — то и дело выскакивает в медиапространстве, оскорбляет руководство Армении, призывает людей на митинг в нашей стране, призывает свергнуть власть", — заявил Симонян, отметив, что Симоньян распространяет ложь, что является еще одним проявлением "гибридной войны" против Армении.

Напомним, ранее Фокус писал о Зангезурском коридоре. Посол США в Турции Том Баррак подтвердил, что США предложили взять на себя управление планируемым транспортным коридором между Арменией и Азербайджаном. Но переговоры еще продолжаются.

Также Фокус рассказывал, может ли конфликт Азербайджана с Россией перерасти в войну, в которой выиграет Украина.