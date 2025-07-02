Кавказ в огне: может ли конфликт Азербайджана с Россией перерасти в войну, в которой выиграет Украина

Азербайджан закрывает русскоязычные школы и резко обостряет конфликт с Кремлем. Это ослабляет влияние России на Кавказе и открывает новые возможности для Украины. Фокус выяснил, почему ссора Баку и Москвы — это хороший знак для Киева.

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В Азербайджане начался новый этап образовательной реформы на фоне дипломатического напряжения с Россией: власти страны объявили о постепенном закрытии русскоязычных школ. Вместо них будет внедрено общенациональное обучение на государственном азербайджанском языке в течение ближайших трех лет.

Этот шаг является частью более широкого дипломатического обострения между Азербайджаном и Россией, которое началось после рейда российских силовиков в Екатеринбурге против представителей азербайджанской диаспоры. Два человека погибли, еще несколько были ранены — Баку открыл уголовное дело по факту насилия. В ответ в Азербайджане были арестованы журналисты российского агентства Sputnik, а также отменены официальные мероприятия с участием российских дипломатов.

Россия направила протест посольству Азербайджана, заявив, что последние действия Баку неприемлемы и сулят последствия для двусторонних отношений.

Дополнительной вишенкой на торте стала публикация документов об аварии самолета Азербайджанских авиалиний (Embraer E190), из которых следует, что самолет якобы был обстрелян российскими ПВО над Чечней.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий в разговоре с Фокусом подчеркивает, что этот конфликт не начался вчера. Скорее всего, его истоки уходят именно в инцидент с азербайджанским самолетом на территории России, а также довольно странную позицию России в этой ситуации.

"Россия может извиняться перед сильными игроками, например, перед Америкой, но перед теми, кого она считает более слабыми — никогда", — говорит Голобуцкий.

Почему обострился конфликт Азербайджана с РФ

По мнению политтехнолога, президент Азербайджана Ильхам Алиев воспринял всю эту ситуацию лично, хотя и понимает, что в России живет около трех миллионов азербайджанцев.

"Они занимают важную нишу в торговле, бизнесе, контролируют многие рынки — в определенном смысле многое зависит от России. Для Москвы Азербайджан — один из каналов "серого" импорта и поставок. Отношения между странами имеют взаимосвязь, но она не отличается от тех, которые есть между демократическими или авторитарными странами", — продолжает эксперт.

В демократических странах есть определенная рациональность и стабильность в государственных отношениях, где нет места личным обидам и эмоциям — главное национальные интересы. В авторитарных же режимах, как сейчас в России, все иначе.

"Мы видим, как Москва быстро налаживает контакты с Ираном и КНДР, но эти союзы могут в любой момент развалиться. Так же и с Азербайджаном.

Стратегически Азербайджан старается отдаляться от России, как и многие другие страны постсоветского пространства. Алиев видит, что Россия слабеет, и понимает, что в будущем всем бывшим республикам СССР лучше держаться подальше от Москвы, ища других союзников и защиты", — говорит Голобуцкий.

Несмотря на авторитарный режим, Азербайджан движется в направлении Европейского Союза, хоть и не очень быстро, но этот курс определен давно. Россия все еще сильна, и многие страны не хотят это демонстрировать, но постепенно она ослабевает.

По словам политтехнолога, то, что сейчас происходит в Азербайджане и Средней Азии, — это часть естественных процессов распада великой империи, которая когда-то была Советским Союзом и Российской империей. Хотя официально распад произошел 30 лет назад, на самом деле он продолжается и сейчас, только в разных формах и масштабах.

Конфликт России с Азербайджаном: начнется ли новая война

По мнению политолога-международника Олега Постернака, на данном этапе Россия вряд ли начнет открытые боевые действия с Азербайджаном — это очевидно.

"Азербайджан имеет сильные козыри, главный из которых — поддержка Турции, старшего союзника, который помог стране вернуть контроль над оккупированными территориями. Это первая и очень важная причина", — говорит Фокусу Постернак.

По его словам Азербайджан демонстрирует мастерство и уверенность в противостоянии российскому империализму, ставя Москву на место и проявляя инициативу.

"Во-вторых, Азербайджан — страна со своей уникальной историей, культурой и религией. Она уже состоялась как независимое государство, и сейчас на фоне повышения национальной гордости власть просто вынуждена действовать так, как хочет народ. Налаживать конфликты или уступать Кремлю было бы непопулярно и опасно для стабильности режима", — продолжает политолог.

Азербайджан сознательно использует этот момент для дерусификации своего культурного, образовательного и политического пространства. Независимо от того, что хочет Россия, она вряд ли сможет этому серьезно противодействовать.

Алексей Голобуцкий также считает, что РФ вряд ли рискнет открывать новый фронт в Закавказье.

"Было бы глупо со стороны Путина после войны в Украине начинать новый конфликт с Азербайджаном — у него и так почти не осталось сил для Украины. Кроме того, за Азербайджаном стоят Турция и технологически поддерживает Израиль, поэтому для России это не лучший вариант", — считает политтехнолог.

С другой стороны, авторитарные режимы склонны к резким сменам настроений: сегодня могут ссориться, а завтра мириться. У Путина есть друзья и знакомые из Азербайджана — среди них даже миллиардеры и бизнесмены, которые могут влиять на отношения.

Итак, несмотря на поверхностные скандалы и тенденции к разрыву, отношения России и Азербайджана будут иметь свои особенности, и взаимосвязь между странами, хотя и меняется, но сохранится.

Ухудшились отношения Москвы и Баку: как это отразится на Украине

"Может ли этот конфликт отвлечь внимание России от войны в Украине? Не думаю. Россия способна вести преимущественно холодные, подпольные действия: информационные, культурные, правоохранительные провокации, локальные силовые акции. Но масштабной горячей войны пока не будет", — говорит Олег Постернак.

В то же время это свидетельствует о потере Россией контроля над Южным Кавказом. Для Украины это может быть положительным моментом — ведь сейчас Азербайджан будет еще более заинтересован ослабить Россию.

"Известно, что отношения между президентами Украины и Азербайджана уже длительное время являются хорошими, и это сотрудничество может усилиться. Ранее Азербайджан поддерживал Украину политически и дипломатически, но не всегда последовательно. В голосованиях в ООН иногда Азербайджан голосовал вместе с Россией.

Сейчас ситуация меняется, и у Баку появляются веские причины отказываться от линии Москвы в отношении Украины. Это открывает новые возможности для сотрудничества между нашими странами", — резюмирует политолог.

Накануне, 1 июля, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ильхамом Алиевым, во время которого поблагодарил за последовательную поддержку Украины, ее народа и территориальной целостности. Зеленский также выразил четкую поддержку Украины в ситуации, когда Россия осуществляет преследование граждан Азербайджана и угрожает суверенитету Азербайджанской Республики.

Напомним, в феврале в Азербайджане появились факты о том, что самолет Azerbaijan Airlines сбил ЗРК "Панцирь-С".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что Россия должна была признать свою вину и извиниться перед его страной за инцидент с азербайджанским самолетом Embraer-190.