Закроют русскоязычные школы: конфликт между Баку и РФ вышел на новый уровень
Азербайджанские СМИ утверждают, что некоторые родители получили в группах WhatsApp соответствующие уведомления. И переход на азербайджанский язык закончат за три года.
Указано, что русскоязычные школы будут закрываться поэтапно, пишет Oxu.Az.
"Данное решение направлено на укрепление позиций азербайджанского языка как основного языка образования и интеграцию всех граждан в единую образовательную среду", — сказано в сообщении.
Согласно утверждению, реформы будут проводиться поэтапно. В ближайшие три года русскоязычные школы перейдут на преподавание на азербайджанском языке и будут организованы курсы переподготовки для учителей. В Министерстве науки и образования Азербайджана эту новость пока не комментировали, как и на государственных сайтах типа Minval.
Однако новость вписывается в канву скандала, который сейчас разгорается между Баку и Москвой.
Скандал между Россией и Азербайджаном: в чем суть
Конфликт начался после облавы российских силовиков в Екатеринбурге на членов азербайджанской диаспоры в конце июля. Два человека погибли, их тела были возвращены на родину и оказалось, что они умерли от пыток. Генпрокуратура Азербайджана открыла дело, а в Баку арестовали журналистов пропагандистского российского издания Sputnik. Также были отменены все российские мероприятия и визиты российских дипломатов.
Официальные СМИ заявили, что директор Игорь Картавых, как и его предшественник Виталий Денисов и шеф-редактор издания Евгений Белоусов – "не журналисты", а "управленцы и кураторы".
"Вся деятельность Картавыха сводилась к контролю редакционной политики и тесному взаимодействию с российским посольством в Баку… теперь агентов выдают не погоны, а отсутствие журналистского бэкграунда. Сегодняшние подозрения — не на пустом месте. Эти люди не занимались журналистикой. Их задача была в другом", — сказано в сообщении.
Также в Баку были арестованы 8 россиян, которых обвиняют в транзите наркотиков из Ирана. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.
Россия ответила арестом главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в связи с убийствами 20-летней давности. Но Шахина Шыхлинского отпустили тем же вечером.
В МИД России заявили, что послу Азербайджана выдвинули протест из-за "недружественных действий". От главы дипмиссии потребовали немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов. И в российском МИД продолжают настаивать, что в охлаждении отношений между Баку и Москвой виновата не политика Кремля, а некая "третья сила".
Но главным событием этого скандала стала публикация документов и записей, связанных с крушением самолета AZAL Embraer E190 в 2024 году, следовавшего из Баку. Пилоты смогли перелететь Каспийское море, после того, как самолет подбили над Чечней, и совершить аварийную посадку в Актау, Казахстан.
В письме, как утверждается, содержится объяснительная капитана ПВО, утверждающего, что огонь по самолету был открыт по приказу Минобороны России.
Напомним, Фокус писал о том, как начался скандал между Баку и Москвой. РФ сравнили с нацистской Германией.
А эксперты считают, что обострение между Азербайджаном и Россией — часть украинской войны, потому что речь идет об одном и том же. В обоих случаях идет бой за национальную идентичность.