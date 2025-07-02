Закриють російськомовні школи: конфлікт між Баку і РФ вийшов на новий рівень

Азербайджанські ЗМІ стверджують, що деякі батьки отримали в групах WhatsApp відповідні повідомлення. І перехід на азербайджанську мову закінчать за три роки.

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Зазначено, що російськомовні школи закриватимуться поетапно, пише Oxu.Az.

"Це рішення спрямоване на зміцнення позицій азербайджанської мови як основної мови освіти та інтеграцію всіх громадян у єдине освітнє середовище", — ідеться в повідомленні.

Згідно з твердженням, реформи проводитимуть поетапно. У найближчі три роки російськомовні школи перейдуть на викладання азербайджанською мовою і будуть організовані курси перепідготовки для вчителів. У Міністерстві науки і освіти Азербайджану цю новину поки не коментували, як і на державних сайтах на кшталт Minval.

Однак новина вписується в канву скандалу, який зараз розгорається між Баку і Москвою.

Скандал між Росією та Азербайджаном: у чому суть

Конфлікт почався після облави російських силовиків у Єкатеринбурзі на членів азербайджанської діаспори наприкінці липня. Двоє людей загинули, їхні тіла повернули на батьківщину, і виявилося, що вони померли від тортур. Генпрокуратура Азербайджану відкрила справу, а в Баку заарештували журналістів пропагандистського російського видання Sputnik. Також було скасовано всі російські заходи та візити російських дипломатів.

У Баку заарештували співробітників каналу Sputnik

Офіційні ЗМІ заявили, що директор Ігор Картавих, як і його попередник Віталій Денисов, і шеф-редактор видання Євген Бєлоусов — "не журналісти", а "управлінці та куратори".

"Уся діяльність Картавиха зводилася до контролю редакційної політики і тісної взаємодії з російським посольством у Баку... тепер агентів видають не погони, а відсутність журналістського бекграунду. Сьогоднішні підозри — не на порожньому місці. Ці люди не займалися журналістикою. Їхнє завдання було в іншому", — ідеться в повідомленні.

Також у Баку було заарештовано 8 росіян, яких звинувачують у транзиті наркотиків з Ірану. Їм обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на 4 місяці.

Затримання росіян у Баку

Росія відповіла арештом глави азербайджанської діаспори в Єкатеринбурзі у зв'язку з убивствами 20-річної давності. Але Шахіна Шихлінського відпустили того ж вечора.

У МЗС Росії заявили, що послу Азербайджану висунули протест через "недружні дії". Від глави дипмісії зажадали негайного звільнення затриманих у Баку російських журналістів. І в російському МЗС продовжують наполягати, що в охолодженні відносин між Баку і Москвою винна не політика Кремля, а якась "третя сила".

Але головною подією цього скандалу стала публікація документів і записів, пов'язаних із аварією літака AZAL Embraer E190 2024 року, що прямував із Баку. Пілоти змогли перелетіти Каспійське море, після того, як літак підбили над Чечнею, і здійснити аварійну посадку в Актау, Казахстан.

Літак розбився в Казахстані

У листі, як стверджується, міститься пояснювальна записка капітана ППО, який стверджує, що вогонь по літаку було відкрито за наказом Міноборони Росії.

Звукозапис, який підтверджує, що вогонь було відкрито за наказом Міноборони РФ

Нагадаємо, Фокус писав про те, як почався скандал між Баку і Москвою. РФ порівняли з нацистською Німеччиною.

А експерти вважають, що загострення між Азербайджаном і Росією — частина української війни, бо йдеться про одне й те саме. В обох випадках іде бій за національну ідентичність.