Коридор преткновения: США могут взять в столетнюю аренду спорный участок на Кавказе

Соединенные Штаты предложили взять на себя управление планируемым транспортным коридором между Арменией и Азербайджаном в попытке продвинуть зашедшие в тупик дипломатические переговоры между двумя кавказскими странами. Его важность заключается в потенциальном снятии транспортной блокады и создании нового сухопутного пути, соединяющего Азербайджан с Турцией и Центральной Азией, а также в развитии региональной экономики и геополитического влияния.

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Речь идет о Зангезурском коридоре, а соответствующее заявление сделал посол США в Турции Том Баррак на брифинге, сообщает Middle East Eye.

Армения и Азербайджан в целом успешно двигаются в сторону мира, однако Баку выдвигает ряд дополнительных условиях перед официальным подписанием документа. Например, Азербайджан требует от Еревана внести поправки в конституцию, исключив из нее упоминания территории Азербайджана.

Пожалуй, главным камнем преткновения является выше упомянутый Зангезурский коридор длиной 32 км, который соединяет Азербайджан с его анклавом Нахичевань через территорию Армении.

В Баку заявляют, что коридор не может находиться под полным контролем Еревана, поскольку не уверены в том, что Армения сможет гарантировать беспрепятственный доступ. В свою очередь Армения категорически против передачи контроля над ним третьей стороне.

В качестве решения проблемы озвучен вариант того, что этот участок арендуют США на 100 лет.

Зангезурский коридор – камень преткновения между Арменией и Азербайджаном

"Они спорят из-за 32 километров дороги, но это не пустяк. Этот спор тянется уже десять лет — 32 километра дороги. Поэтому Америка вмешивается и говорит: "Хорошо, мы это заберем. Отдайте нам 32 километра дороги в аренду на сто лет, и вы все можете делить их"", – сказал Баррак в Нью-Йорке.

Инициировала такой способ решения проблемы Турция, и комментарии турецкого посла стали первым официальным подтверждением того, что администрация Трампа предложила управлять коридором через частного американского коммерческого оператора, который выступил бы в качестве нейтрального гаранта.

Как говорится в докладе Фонда Карнеги, план основан на более раннем предложении Европейского союза, согласно которому американская логистическая компания должна была отвечать за управление и мониторинг транзита грузов по маршруту, обеспечивая прозрачный обмен данными со всеми сторонами.

Предложение основано на прецедентах международного контроля в сепаратистских регионах Грузии и призвано удовлетворить требование Баку о надежных и долгосрочных гарантиях безопасности при сохранении суверенитета Еревана над коридором.

Но даже при таком варианте событий разногласия между двумя сторонами еще не исчерпали себя, поскольку армянская сторона потребовала, чтобы неназванная американская компания также работала на нахичеванской стороне коридора, что неприемлемо для Баку.

Тем временем Турция негласно призвала Азербайджан подписать мирное соглашение, напомнив азербайджанским официальным лицам об изменении региональной динамики, например, об ослаблении влияния Ирана.

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