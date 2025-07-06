ГУР сообщило о расширении военного присутствия РФ в Армении: Ереван опровергает

С целью усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа Кремль ускорил комплектование своей военной базы в Армении.

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На фоне обострения отношений РФ с Азербайджаном личный состав для базы в Гюмри набирают среди военнослужащих, которые проходят службу в Ростовской и Волгоградской областях, а также во временно оккупированном Крыму, сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Кроме того, Россия активно ищет добровольцев среди представителей порабощенных народов Кавказа — в частности, в Северной Осетии и Адыгее.

"Развертывание российских войск в Армении — это элемент комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации безопасности. Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе", — отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, который не исключает, что ухудшение отношений между Баку и Москвой готовилось заранее.

В свою очередь в МИД Армении назвали "выдумкой" указанные сведения, пишет издание "Новости-Армения".

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"Республика Армения вновь подтверждает свою принципиальную позицию, согласно которой территория РА не может использоваться третьими государствами для осуществления военных действий против любого из соседних государств", — прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве информацию украинской разведки.

Военная база ВС РФ в Армении: что о ней известно

102-я ордена Александра Невского российская военная база в Армении имеет два гарнизона: в Ереване и Гюмри, в 126 км к северу.

База была создана в 1992 году на основе 127-й мотострелковой дивизии Закавказского военного округа. Договор о функционировании базы перезаключен до 2044 года.

База, которая с весны 2017 года комплектуется исключительно контрактниками, имеет на вооружении зенитно-ракетные комплексы С-300В.

Посадка российского МиГ-29 на фоне горы Арарат на авиабазу Эребуни Фото: Википедия

Авиационный компонент военной базы находится на аэродроме "Эребуни" возле Еревана. На ней размещены истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТ.

Напомним, ранее Азербайджан получил доказательства, что его самолет в Казахстане сбил российский ЗРК "Панцирь-С".

Президент страны Ильхам Алиев потребовал от Москвы официальных извинений и компенсации за трагедию с бортом "Азербайджанских авиалиний".