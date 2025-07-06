ГУР повідомило про розширення військової присутності РФ у Вірменії: Єреван спростовує

З метою посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу Кремль пришвидшив комплектування своєї військової бази у Вірменії.

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На тлі загострення відносин РФ з Азербайджаном особовий склад для бази в Ґюмрі набирають серед військовослужбовців, які проходять службу в Ростовській та Волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму, повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

Крім того, Росія активно шукає добровольців серед представників поневолених народів Кавказу — зокрема, в Північній Осетії та Адигеї.

"Розгортання російських військ у Вірменії — це елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. Разом із розпаленням міжетнічного конфлікту Москва нарощує військову присутність на Кавказі", — зазначив представник ГУР МО України Андрій Юсов, який не виключає, що погіршення стосунків між Баку та Москвою готувалося заздалегідь.

Своєю чергою у МЗС Вірменії назвали "вигадкою" зазначені відомості, пише видання "Новости-Армения".

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Кавказ у вогні: чи може конфлікт Азербайджану з Росією перерости у війну, в якій виграє Україна

"Республіка Вірменія знову підтверджує свою принципову позицію, згідно з якою територія РА не може використовуватися третіми державами для здійснення військових дій проти будь-якої з сусідніх держав", — прокоментували у зовнішньополітичному відомстві інформацію української розвідки.

Військова база ЗС РФ у Вірменії: що про неї відомо

102-га ордена Олександра Невського російська військова база у Вірменії має два гарнізони: в Єревані та Гюмрі, за 126 км на північ.

База була створена в 1992 році на основі 127-ї мотострілецької дивізії Закавказького військового округу. Договір про функціонування бази переукладено до 2044 року.

База, яка з весни 2017 року комплектується виключно контрактниками, має на озброєнні зенітно-ракетні комплекси С-300В.

Посадка російського МіГ-29 на тлі гори Арарат на авіабазу Еребуні Фото: Вікіпедія

Авіаційний компонент військової бази знаходиться на аеродромі "Еребуні" біля Єревану. На ній розміщені винищувачі МіГ-29, гелікоптери Мі-24П та Мі-8МТ.

Нагадаємо, раніше Азербайджан отримав докази, що його літак у Казахстані збив російський ЗРК "Панцир-С".

Президент країни Ільхам Алієв вимагав від Москви офіційних вибачень і компенсації за трагедію з бортом "Азербайджанських авіаліній".