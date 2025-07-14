Коридор спотикання: США можуть узяти в столітню оренду спірну ділянку на Кавказі

Сполучені Штати запропонували взяти на себе управління планованим транспортним коридором між Вірменією та Азербайджаном у спробі просунути дипломатичні переговори, що зайшли в глухий кут, між двома кавказькими країнами. Його важливість полягає в потенційному знятті транспортної блокади і створенні нового сухопутного шляху, що з'єднує Азербайджан із Туреччиною і Центральною Азією, а також у розвитку регіональної економіки і геополітичного впливу.

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Йдеться про Зангезурський коридор, а відповідну заяву зробив посол США в Туреччині Том Баррак на брифінгу, повідомляє Middle East Eye.

Вірменія та Азербайджан загалом успішно рухаються в бік миру, проте Баку висуває низку додаткових умов перед офіційним підписанням документа. Наприклад, Азербайджан вимагає від Єревана внести поправки до конституції, виключивши з неї згадки території Азербайджану.

Мабуть, головним каменем спотикання є вище згаданий Зангезурський коридор завдовжки 32 км, який з'єднує Азербайджан з його анклавом Нахічевань через територію Вірменії.

У Баку заявляють, що коридор не може перебувати під повним контролем Єревана, оскільки не впевнені в тому, що Вірменія зможе гарантувати безперешкодний доступ. Натомість Вірменія категорично проти передачі контролю над ним третій стороні.

Як вирішення проблеми озвучено варіант того, що цю ділянку орендують США на 100 років.

Зангезурський коридор — камінь спотикання між Вірменією та Азербайджаном

"Вони сперечаються через 32 кілометри дороги, але це не дрібниця. Ця суперечка тягнеться вже десять років — 32 кілометри дороги. Тому Америка втручається і каже: "Добре, ми це заберемо. Віддайте нам 32 кілометри дороги в оренду на сто років, і ви всі можете ділити їх"", — сказав Баррак у Нью-Йорку.

Ініціювала такий спосіб розв'язання проблеми Туреччина, і коментарі турецького посла стали першим офіційним підтвердженням того, що адміністрація Трампа запропонувала управляти коридором через приватного американського комерційного оператора, який виступив би як нейтральний гарант.

Як ідеться в доповіді Фонду Карнегі, план ґрунтується на більш ранній пропозиції Європейського союзу, згідно з якою американська логістична компанія мала відповідати за управління і моніторинг транзиту вантажів за маршрутом, забезпечуючи прозорий обмін даними з усіма сторонами.

Пропозиція ґрунтується на прецедентах міжнародного контролю в сепаратистських регіонах Грузії і покликана задовольнити вимогу Баку щодо надійних і довгострокових гарантій безпеки за збереження суверенітету Єревана над коридором.

Але навіть за такого варіанту подій розбіжності між двома сторонами ще не вичерпали себе, оскільки вірменська сторона зажадала, щоб неназвана американська компанія також працювала на нахічеванській стороні коридору, що неприйнятно для Баку.

Тим часом Туреччина негласно закликала Азербайджан підписати мирну угоду, нагадавши азербайджанським офіційним особам про зміну регіональної динаміки, наприклад, про ослаблення впливу Ірану.

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