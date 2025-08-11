В Україні ліквідували воєнкора РФ, який хвалився стратами полонених ЗСУ (фото)

Дмитро "Святоша" загинув ще 6 травня 2025 року. Приблизно в той час у його авторському каналі перестали виходити публікації. За попередніми даними, "Святоша" був пов'язаний із ПВК "Вагнер".

На фронті знищено власника російського пропагандистського Z-каналу "Святоша вещает". Про це повідомив інший російський військовий блогер, який пише під ніком "Позивной OSETIN" і нібито перебуває або перебував на Херсонському напрямку.

"Стало відомо про загибель нашого дорогого друга і брата — Свята... Він був дуже сміливим хлопцем і загинув геройськи. Святу було 24 роки... Воістину найдобріша людина", — написав блогер.

Пост про смерть "Святоші" Фото: Скриншот

Про те, що російського "Святошу" звали Дмитро, повідомили вже в коментарях. Його прізвище невідоме.

Він мав стосунок до ПВК "Вагнер", у коментарях його називали медиком-штурмовиком.

Дмитро "Святоша" постійно постив відео та фото з Малі, де зараз дислоковані залишки ПВК "Вагнер", що увійшла до свіжоствореного Росією "Африканського корпусу", а також з України. Свого часу блогер "хвалився" вбивством групи українських військовополонених.

Фото "Святоші" з "колегами" із ПВК "Вагнер" Фото: Соцсети

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо, що в Україні ліквідували автора Telegram-каналу із Z-тематикою "Товариш Кокс". Засновник і автор каналу Керім Сабір-огли Рагімов був командиром підрозділу РЕБ російської армії.

Також російський військовий кореспондент RT Андрій Філатов міг загинути під Покровськом. Провоєнні російські пабліки стверджують, що Андрій Філатов потрапив під удар українського FPV-дрона.