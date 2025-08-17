Удар ВСУ по колонне РФ: на Курщине ранен заместитель командующего "Севера" ВС РФ

Украинские военные нанесли точный удар по колонне российских войск на Курщине, в результате чего тяжелые ранения получил высокопоставленный генерал. Из-за полученных травм ему ампутировали руку и ногу.

Related video

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в ночь с 16 на 17 августа украинские подразделения обстреляли колонну противника на трассе Рыльск-Хомутовка Курской области РФ. В результате атаки тяжелые ранения получил генерал-лейтенант Абачев, который занимал должность заместителя командующего группировки войск "Север" ВС РФ.

Раненого срочно эвакуировали самолетом военно-транспортной авиации в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве. Из-за полученных травм Абачеву ампутировали руку и ногу.

Эседулла Абачев получил тяжелые ранения в результате удара ВСУ Фото: Facebook ГУР

"За каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие", — говорится в публикации.

Также стоит отметить, что в 2022 году Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительный акт против генерал-майора Эседуллы Абачева, командующего 2-го армейского корпуса "народной милиции ЛНР". Ему объявили подозрение в военных преступлениях и задокументировали его участие в боевых действиях против украинских войск.

В начале полномасштабного вторжения Абачев возглавил 2-й армейский корпус ЛНР, который подчиняется 12-му командованию резерва Южного военного округа РФ. Также он руководил операциями на востоке Украины, в частности в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Рубежном и других населенных пунктах Луганщины.

В конце концов, СБУ сообщила Абачеву о подозрении за умышленные действия по изменению границ Украины, которые привели к гибели людей, и за планирование и ведение агрессивной войны группой лиц.

Что известно об Эседулле Абачеве

Как говорится в открытых источниках, Эседулла Абдулмуминович Абачев — это российский военный, генерал-лейтенант, командующий 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР с 2022 года. Он получил звание Героя Российской Федерации и Героя Луганской Народной Республики в 2022 году.

Абачев окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище в 1989 году и Общевойсковую академию Вооруженных сил России в 2002 году. В течение службы он командовал танковой ротой 20-й мотострелковой дивизии, возглавлял службу материально-технического обеспечения 78-й бригады, командовал полком и 19-й отдельной мотострелковой бригадой (2014-2017), работал начальником штаба 5-й общевойсковой армии ВС РФ (2017-2021) и был представителем Министерства обороны РФ в Дагестане (2021-2022).

Также он участвовал во второй чеченской войне, войне в Грузии в 2008 году, конфликте в Нагорном Карабахе и военной операции в Сирии. После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Абачев возглавил 2-й армейский корпус Народной милиции ЛНР. В апреле 2022 года ему присвоили звание Героя ЛНР и вручили медаль "Золотая Звезда", а в июле того же года — звание Героя Российской Федерации. В феврале 2023 года президент РФ повысил его до генерал-лейтенанта.

Напомним, что недавно Силы обороны Украины нанесли точный удар по командному пункту 85-й отдельной мотострелковой бригады российских оккупантов в Донецкой области. В результате атаки были ликвидированы командир бригады и несколько офицеров оперативного состава.

Также Фокус сообщал о ликвидации военного корреспондента РФ Дмитрия "Святоши", который хвастался казнями пленных ВСУ. Он погиб 6 мая 2025 года, а его канал прекратил обновляться. По данным, "Святоша" был связан с ЧВК "Вагнер".