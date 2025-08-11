ВСУ ликвидировали командира 85-й мотострелковой бригады РФ в Донецкой области, — Генштаб

Силы обороны Украины нанесли точный удар по командному пункту 85-й отдельной мотострелковой бригады российских оккупантов в Донецкой области. В результате был ликвидирован командир бригады и несколько офицеров оперативного состава.

Related video

По информации Генерального штаба ВСУ, удар высокоточным средством поражения пришелся на пункт управления бригады, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области. Предварительно известно о ликвидации командира с позывным "Днепр" и пяти человек из оперативного состава. Сейчас детали происшествия уточняются

Публикация Генерального штаба ВСУ в Facebook Фото: Скриншот

Заметим, что по информации из открытых источников, 85-я отдельная мотострелковая бригада России ведет боевые действия в районе Соледара.

Недавно Фокус сообщал о ликвидации военного корреспондента РФ Дмитрия "Святоши", который хвастался казнями пленных ВСУ. Он погиб 6 мая 2025 года, а его канал прекратил обновляться. По данным, "Святоша" был связан с ЧВК "Вагнер".

Также в конце июля в конце июля стало известно о ликвидации командира 83-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии российской армии, полковника Лебедева, который руководил штурмовыми операциями на Великобурлукском направлении.

Этим летом в ходе российско-украинской войны погиб 50-летний российский актер Вадим Алферов, известный ролями в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убийственная сила". Идентифицировать тело Алферова удалось лишь после нескольких месяцев поисков.