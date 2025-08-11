ЗСУ ліквідували командира 85-ї мотострілецької бригади РФ на Донеччині, — Генштаб

Сили оборони України завдали точного удару по командному пункту 85-ї окремої мотострілецької бригади російських окупантів на Донеччині. В результаті було ліквідовано командира бригади та кількох офіцерів оперативного складу.

Related video

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, удар високоточним засобом ураження припав на пункт управління бригади, що розташована на тимчасово окупованій території Донецької області. Попередньо відомо про ліквідацію командира з позивним "Днєпр" та п’яти осіб з оперативного складу. Наразі деталі події уточнюються

Публікація Генерального штабу ЗСУ у Facebook Фото: Скриншот

Зауважимо, що за інформацією з відкритих джерел, 85-та окрема мотострілецька бригада Росії веде бойові дії у районі Соледара.

Нещодавно Фокус повідомляв про ліквідацію воєнного кореспондента РФ Дмитра "Святоші", який хвалився стратами полонених ЗСУ. Він загинув 6 травня 2025 року, а його канал припинив оновлюватись. За даними, "Святоша" був пов’язаний із ПВК "Вагнер".

Також наприкінці липня наприкінці липня стало відомо про ліквідацію командира 83-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії російської армії, полковника Лебедєва, який керував штурмовими операціями на Великобурлуцькому напрямку.

Цього літа у ході російсько-української війни загинув 50-річний російський актор Вадим Алферов, відомий ролями у серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" та "Вбивча сила". Ідентифікувати тіло Алферова вдалося лише після кількамісячних пошуків.