Удар ЗСУ по колоні РФ: на Курщині поранено заступника командувача "Сєвєру" ЗС РФ

Українські військові завдали точного удару по колоні російських військ на Курщині, у результаті чого тяжкі поранення отримав високопоставлений генерал. Через отримані травми йому ампутували руку та ногу.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у ніч з 16 на 17 серпня українські підрозділи обстріляли колону противника на трасі Рильськ–Хомутовка Курської області РФ. В результаті атаки тяжкі поранення отримав генерал-лейтенант Абачев, який обіймав посаду заступника командувача угруповання військ "Сєвєр" ЗС РФ.

Пораненого терміново евакуювали літаком військово-транспортної авіації до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві. Через отримані травми Абачеву ампутували руку та ногу.

Еседулла Абачев отримав важкі поранення внаслідок удару ЗСУ Фото: Facebook ГУР

"За кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата", — йдеться в публікації.

Також варто зазначити, що у 2022 році Служба безпеки України завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальний акт проти генерал-майора Еседулли Абачева, командувача 2-го армійського корпусу "народної міліції ЛНР". Йому оголосили підозру у воєнних злочинах та задокументували його участь у бойових діях проти українських військ.

На початку повномасштабного вторгнення Абачев очолив 2-й армійський корпус ЛНР, який підпорядковується 12-му командуванню резерву Південного військового округу РФ. Також він керував операціями на сході України, зокрема у Сіверськодонецьку, Лисичанську, Кремінній, Рубіжному та інших населених пунктах Луганщини.

Зрештою, СБУ повідомила Абачеву про підозру за умисні дії щодо зміни кордонів України, які призвели до загибелі людей, та за планування і ведення агресивної війни групою осіб.

Що відомо про Еседуллу Абачева

Як йдеться у відкритих джерелах, Еседулла Абдулмумінович Абачев — це російський військовий, генерал-лейтенант, командувач 2-го армійського корпусу Народної міліції ЛНР з 2022 року. Він отримав звання Героя Російської Федерації та Героя Луганської Народної Республіки у 2022 році.

Абачев закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище у 1989 році та Загальновійськову академію Збройних сил Росії у 2002 році. Протягом служби він командував танковою ротою 20-ї мотострілкової дивізії, очолював службу матеріально-технічного забезпечення 78-ї бригади, командував полком та 19-ю окремою мотострілковою бригадою (2014—2017), працював начальником штабу 5-ї загальновійськової армії ЗС РФ (2017—2021) і був представником Міністерства оборони РФ у Дагестані (2021—2022).

Також він брав участь у другій чеченській війні, війні в Грузії у 2008 році, конфлікті у Нагірному Карабасі та військовій операції в Сирії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Абачев очолив 2-й армійський корпус Народної міліції ЛНР. У квітні 2022 року йому надали звання Героя ЛНР та вручили медаль "Золота Зірка", а у липні того ж року — звання Героя Російської Федерації. У лютому 2023 року президент РФ підвищив його до генерал-лейтенанта.

Нагадаємо, що нещодавно Сили оборони України завдали точного удару по командному пункту 85-ї окремої мотострілкової бригади російських окупантів на Донеччині. Унаслідок атаки було ліквідовано командира бригади та кількох офіцерів оперативного складу.

Також Фокус повідомляв про ліквідацію воєнного кореспондента РФ Дмитра "Святоші", який хвалився стратами полонених ЗСУ. Він загинув 6 травня 2025 року, а його канал припинив оновлюватись. За даними, "Святоша" був пов’язаний із ПВК "Вагнер".