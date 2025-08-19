Топгенерала ЗС РФ Еседуллу Абачова було поранено: ССО ЗСУ показали кадри атаки (відео)

Автомобіль Абачева атакували FPV-дрони ще 16 серпня. Три дні потому було опубліковано відео атаки дронів на колону, в якій пересувався заступник командувача угруповання військ Росії "Північ" генерал-лейтенант Еседулла Абачев.

Відомо, що Еседулла Абачев зазнав важких поранень: йому ампутували руку і ногу. Але оператори підрозділу UA_REG Сил спеціальних операцій ЗСУ тепер показали відео атаки, зазначивши, що російський генерал "вибув з гри".

Колона, у якій пересувався Еседулла Абачев, їхала трасою Рильськ — Хомутівка. За наявними даними, генерал був у транспортному засобі з військовим номером 9828 СМ.

"Унаслідок удару російський чиновник зазнав важких поранень, які призвели до ампутації обох кінцівок і фактичної втрати працездатності. Працюємо далі", — сказано в повідомленні.

Глава Дагестану Сергій Меліков підтвердив, що Абачев поранений.

"Стан генерала вони оцінюють як важкий, але стабільний. Найближчим часом планую провідати його особисто", — повідомив Меліков, при цьому не сказавши, якого роду травм зазнав генерал.

Еседулла Абачев перебуває на лікуванні в Національному медичному дослідницькому центрі (НМІЦ) хірургії імені О. В. Вишневського в Москві.

Хто такий генерал-лейтенант Еседулла Абачев

Російському генералу Еседуллі Абачеву 57 років, він уродженець Дагестану, випускник Харківського гвардійського вищого танкового командного училища і Загальновійськової академії ЗС Росії. Брав участь у бойових діях у Карабасі, Чечні, Південній Осетії, Сирії.

Еседулла Абачев Фото: РИА Новости

Із 2017 до 2022 року Абачев обіймав різні командні посади: був першим заступником командувача 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу, повноважним представником Міноборони Росії в Дагестані, заступником командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу.

Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, Абачев очолив 2-й армійський корпус так званої "Народної міліції ЛНР".

У липні 2022 року президент Росії Володимир Путін присвоїв генералу звання Героя Росії "за мужність і героїзм, виявлені під час виконання військового обов'язку".

У лютому 2023 року Абачев отримав звання генерал-лейтенанта.

Також Абачев "прославився" тим, що в березні 2024 року особисто вручив медалі "За відвагу" і "За бойові відзнаки" російським військовим, які затримали в Брянській області підозрюваних у скоєнні теракту в "Крокус Сіті Холі". Як відомо, затриманих піддали тортурам, одному з них відрізали вухо.

