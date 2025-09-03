Окупанти з прапором РФ увійшли в Куп'янськ: ЗСУ ефектно знищили ворога (відео)

Українські військові зірвали спроби росіян зняти постановочні ролики у Куп’янську. Ворог намагався використати населений пункт як декорацію для пропаганди.

Related video

Про це повідомили у 10-му армійському корпусі Сухопутних військ Збройних сил України. У відомстві зазначили, що окупанти вдалися до чергової інформаційної провокації, намагаючись показати вигадані "успіхи" у районі Куп’янська.

"На Куп’янському напрямку противник намагався висвітлити свої "успіхи" через постановчі пропагандистські матеріали. Для цього ворог навіть вдавався до перевдягання у цивільний одяг та розгортання свого прапора у Куп'янську. Усі ці спроби виявилися марними. Українські захисники миттєво знищують подібні демонстрації разом із ворожими штурмовими групами", – повідомили у 10-му армійському корпусі Сухопутних військ.

Українські захисники миттєво знищують подібні демонстрації разом із ворожими штурмовими групами

У корпусі наголосили, що Сили оборони оперативно реагують на кожну спробу інформаційної маніпуляції з боку російських військ, ліквідовуючи як технічні постановки, так і групи, що їх супроводжують.

Як повідомляв Фокус, бійці ЗСУ розповіли, що солдати РФ перевдягаються в цивільне і пробираються в Куп'янськ. Після цього диверсанти роблять світлини з російським триколором.

Фокус також писав, що керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що деякі з тих росіян, які бігали по Куп'янську з триколором — ліквідовані.