Купянск любой ценой: зачем солдаты РФ переодеваются в гражданское и придумывают свои "победы"

В Купянске продолжаются ожесточенные бои, а российская пропаганда пытается выдать желаемое за действительное. Оккупанты снимают постановочные видео, разворачивают флаги в серой зоне и даже переодеваются в гражданскую одежду, чтобы создать иллюзию контроля над городом. Фокус выяснил, что на самом деле стоит за этими показательными акциями врага и какова ситуация на этом участке фронта.

В сети появились видео, на котором якобы российская армия прорвалась в Купянск. Однако впоследствии оказалось, что российские оккупанты пытались снять постановочные пропагандистские ролики в Купянске, используя город как декорацию для демонстрации вымышленных "успехов".

Аналитики DeepState сообщили, что российские войска в Купянске проводят пропагандистские акции, разворачивая флаги в серой зоне, переодеваясь в гражданскую одежду для маскировки. ВСУ подтвердили присутствие врага, опубликовав видео. Россияне пытаются просачиваться в город, чтобы закрепиться на окраинах и накопить пехоту для дальнейшего продвижения. Зафиксирована их активность в центре Купянска и в селе Мировое, где также проходили подобные акции. Некоторые "знаменосцы" ликвидированы, но полное уничтожение врага пока не подтверждено. Аналитики отмечают, что серая зона способствует просачиванию россиян, которые используют гражданскую одежду для прикрытия. ВСУ активно противодействуют штурмовым группам, но преимущество врага в пехоте усложняет оборону. Россияне прощупывают слабые места и быстро развивают успехи, стремясь завладеть окружающими селами, такими как Мировое и Радьковка, для накопления сил. DeepState предупреждает, что переодевание может стать частью более масштабного плана врага, грозящего неожиданными ударами.

Наступление на Купянск: что известно по состоянию на 8 сентября 2025 года

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной отмечает, что в начале сентября Силы обороны Украины достигли определенных успехов на западных окраинах Купянска, в частности в районе Соболевки и Московки. Однако российское командование сосредоточило основные усилия на расширении контроля над территориями севернее и западнее города, с очевидной целью окружить Купянск с западного направления.

Сейчас ожесточенные бои продолжаются на северо-западных окраинах города. Российские войска, действуя с плацдарма на севере Купянска, пытаются просачиваться сквозь украинские оборонительные рубежи малыми группами. Северная часть города и его окрестности фактически являются серой зоной, где четкой линии контроля нет. Эта неопределенность позволяет врагу проводить диверсионно-разведывательные операции, используя тактику проникновения небольшими группами, часто маскирующимися под гражданское население.

"Ранее российское командование уже отчитывалось об успехах в Купянске, в основном записывая их себе авансом. Теперь российские войска усиленно атакуют, чтобы получить хоть какие-то реальные достижения на земле. Отсюда мы видим российских "флагтовиков", которые недавно переодетые в гражданскую одежду смогли просочиться внутрь города и сделать показательные фото, после чего были уничтожены украинскими дронами. Аналогично этому можно вспомнить заявления российского Минобороны, которые ранее утверждали, что оккупанты "контролируют около половины города", — подчеркнул Фокусу аналитик.

Земляной добавляет, что ситуация под Купянском остается динамичной, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от способности ВСУ сдерживать давление и ликвидировать угрозы в серой зоне.

Военный эксперт Константин Машовец рассказал, что ожесточенные бои продолжаются на северо-запад и северные окраины Купянска, а также в полосе 1-й танковой армии врага к востоку и югу от города. Российское командование получило жесткий приказ от Генштаба РФ: любой ценой ворваться в Купянск и установить контроль.

Российские войска применяют тактику продвижения небольшими штурмовыми группами, используя пехоту, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и маскировку под гражданское население. В частности:

47-я танковая дивизия: атаковала в направлении Степная Новоселовка — Песчаное, продвинувшись на 1 км вдоль дороги Купянск — Сватово.

4-я танковая дивизия: вела наступление в направлении Лозовая — Новая Кругляковка, захватив две лесополосы к востоку от последней.

68-я мотострелковая дивизия 6-й общевойсковой армии: при поддержке 27-й отдельной мотострелковой бригады 1 танковой армии прорвалась через дорогу Р-79 (Купянск — Двуречная), удерживая позиции на северной окраине Купянска, в частности в районе городского кладбища. Небольшие штурмовые группы врага закрепились в подлеске напротив села Радьковка.

"Россияне активно используют ДРГ, вероятно из состава 2-й и 16-й отдельных бригад специального назначения, для проникновения в северо-западную часть города. Характерно, что военнослужащие РФ переодеваются в гражданскую одежду, чтобы маскироваться под местных жителей, затрудняя их обнаружение", — пишет Машовец.

Битва за Купянск: стратегия и цели россиян

По данным Машовца, командование 6-й общевойсковой армии РФ сосредоточило основные усилия на плацдарме севернее Купянска, стремясь закрепиться в городе. В то же время действия 1-й танковой армии на восток и юг направлены на блокирование усиления украинского гарнизона с плацдарма восточнее города. Ожесточенные бои ведутся за село Кондрашовка, которое россияне пытаются захватить, чтобы защитить фланги своих групп, атакующих из Радьковки и северных окраин Купянска.

Противник использует тактику "элитных групп проникновения", где ДРГ играют ключевую роль в продвижении и разведке. Эти группы пытаются закрепиться в городе, создавая плацдармы для дальнейшего наступления. Активность врага в серой зоне, в частности в районе Радьковки и Кондрашовки, свидетельствует о намерении накопить пехоту для масштабного наступления.

"Общая обстановка на Купянском направлении остается очень сложной для Вооруженных Сил Украины. Очевидно, что командование противника в полосе его 6-й общевойсковой армии, действующей с плацдарма к северу от Купянска, и где в настоящее время сосредоточены его основные усилия, пытается любой ценой закрепиться в городе", — заключает Машовец.

