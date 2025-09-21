"Прорив з півночі": експерт пояснив, що насправді криється за спробами Кремля захопити Куп'янськ

Стратегічним завданням російської окупаційної армії є прорив з півночі у Донецьку область, а не просування у Харківській і не навіть не захоплення Харкова.

Related video

Тому захоплення Куп'янська має менше значення, ніж окупація логістичного хабу Куп'янськ-Вузловий, який розташований на відстані 7-8 кілометрів від Куп'янська, стверджує військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

"Від Куп’янська-Вузлового невелика відстань до окупованої частини Луганської області й до самої Російської Федерації. І захоплення цього стратегічного залізничного вузла дозволить їм у найкоротші терміни створити ударне угруповання, яке буде надалі вздовж річки Оскіл просуватися до Слов’янсько-Краматорської агломерації Донецької області", — сказав Снєгирьов.

Куп'янськ-Вузловий на мапі Фото: скриншот

Він уточнив, що дії російських окупантів у районі Куп’янська мають інформаційний характер та є відволікаючим маневром, щоб відтягнути українські сили.

"Тобто росіяни хочуть показати, що удар по Куп’янську — це і є основний напрямок їхнього наступу. Це класична схема "тисячі порізів" — одночасне завдавання ударів по декількох напрямках з метою відволікання оперативних резервів ЗСУ з ключових напрямків російського наступу, а це — Донецька область", — зазначив Снєгирьов.

Експерт підкреслив, що Куп’янськ для росіян — це проміжний етап.

"Тобто стратегічне завдання окупантів — це не Харківська область і не прорив до Харкова, а саме прорив з півночі до Донецької області", — наголосив Снєгирьов.

Нагадаємо, 19 вересня Павло Лакійчук заявив, що насправді росіяни хочуть захопити не Куп'янськ, а Куп'янськ-Вузловий на Харківщині.

Фокус також писав про те, як російські війська намагаються прорвати оборону під Куп'янськом.