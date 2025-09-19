На 7-8 км південніше Куп'янська: експерт розкрив, що насправді хоче захопити РФ на Харківщині

Головна ціль, яку хочуть захопити росіяни у Харківській області — це не сам Куп'янськ, а залізнична станція Куп'янськ-Вузловий, лінія якої на північ йде до Валуйок (Бєлгородська та Воронезька області), на південь — у бік Сватового, і головне на один із ключових напрямків битви за Донецьк — Лиманський напрямок.

Цей вузол розташовується на 7-8 кілометрів південніше самого Куп'янська і також має лінію, що йде у бік Харкова, пояснив в коментарі "Українському Радіо" військовий експерт, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук.

"Якщо заволодіти Куп'янськом-Вузловим, то в росіян створюється рокадна логістика вздовж цієї лінії фронту з півночі до Лиману, по якій можна здійснювати маневр силами", — сказав Лакійчук.

Він підкреслив, що захопити весь Куп'янський оборонний вузол росіяни прагнули ще у 2024 році, але їм не вдалось цього зробити.

За словами Лакійчука, визначальні бої наразі точаться в районі Кіндрашівки, Радьківки, Голубівки — тобто на північних околицях самого Купʼянська.

Крім того, нещодавно росіяни змогли проникнути в район кладовища, яке знаходиться на півночі Купʼянська. Звідти ЗС РФ намагаються малими групами інфільтруватися в північні райони міста.

"Зараз задача Сил оборони України — зачистка від них цієї частини міста. Але ще раз повторюсь, мета, ціль цієї операції — це Куп'янськ-Вузловий. А це від тих місць, де відбуваються бої, на кілометрів 7-8 південніше", — наголосив Лакійчук.

