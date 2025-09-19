На 7-8 км южнее Купянска: эксперт раскрыл, что на самом деле хочет захватить РФ на Харьковщине

Главная цель, которую хотят захватить россияне в Харьковской области — это не сам Купянск, а железнодорожная станция Купянск-Узловой, линия которой на север идет к Валуйкам (Белгородская и Воронежская области), на юг — в сторону Сватово, и главное на одно из ключевых направлений битвы за Донецк — Лиманское направление.

Этот узел располагается на 7-8 километров южнее самого Купянска и также имеет линию, идущую в сторону Харькова, пояснил в комментарии "Украинскому Радио" военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук.

"Если завладеть Купянском-Узловым, то у россиян создается рокадная логистика вдоль этой линии фронта с севера до Лимана, по которой можно осуществлять маневр силами", — сказал Лакийчук.

Он подчеркнул, что захватить весь Купянский оборонный узел россияне стремились еще в 2024 году, но им не удалось этого сделать.

По словам Лакийчука, определяющие бои сейчас идут в районе Кондрашовки, Радьковки, Голубовки — то есть на северных окраинах самого Купянска.

Кроме того, недавно россияне смогли проникнуть в район кладбища, которое находится на севере Купянска. Оттуда ВС РФ пытаются малыми группами инфильтроваться в северные районы города.

"Сейчас задача Сил обороны Украины — зачистка от них этой части города. Но еще раз повторюсь, цель, цель этой операции — это Купянск-Узловой. А это от тех мест, где происходят бои, на километров 7-8 южнее", — подчеркнул Лакийчук.

