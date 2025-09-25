5-я годовщина катастрофы АН-26 под Чугуевом: почему до сих пор не наказали виновных в трагедии (фото)

Осенью 2020 года в Харьковской области упал самолет, на борту которого находились 20 курсантов и семь членов экипажа. Перед падением у АН-26 отказал один из двигателей, хотя это был не первый его полет в тот день и "птичку" считали исправной. Прошло пять лет, но дело в суде уже в третий раз находится только на этапе объявления обвинения.

25 сентября 2020 года в 20:45 вблизи города Чугуев разбился самолет. На борту находились семь членов экипажа и 20 курсантов третьего и четвертого курсов Харьковского университета воздушных сил им. Авиакатастрофа произошла во время планового учебного полета подготовки штурманов. Фокус вспомнил все, что известно об этой трагедии.

Авиакатастрофа АН-26 под Чугуевом: как разбился самолет

Сообщалось, что самолет загорелся еще в воздухе и упал уже охваченный огнем. Двое курсантов выпрыгнули во время снижения, один из них умер в реанимации с ожогами 90% тела, другой выжил. "Скорую", полицию и ГСЧС вызвал очевидец, который ехал по трассе в Харьков и увидел падение АН-26.

Председатель Харьковской ОВА Алексей Кучер уверял, что самолетом руководили опытные пилоты, и он в тот день уже выполнил пять успешных посадок. Министр обороны Андрей Таран подчеркивал, что "все шло по плану", и за штурвалом сидел инструктор, а курсанты по очереди садились в кресло рядом с ним. Однако в 20:38 пилот сообщил об отказе левого двигателя, в 20:40 запросил заход на посадку, в 20:43 прошел дальний привод, а уже в 20:45 самолет разбился.

Фото с места авиакатастрофы Фото: ГБР

По словам Тарана, отказ одного из двигателей не вызвал паники у инструктора, ведь он провел в небе более 800 часов и был готов сажать самолет на одном двигателе. Сильного ветра или плохой видимости в момент авиакатастрофы не фиксировали, а пилот ранее уже сотые раз заходил на посадку на аэродром, рядом с которым упал АН-26.

Уже на следующий день на место трагедии приехал президент Украины Владимир Зеленский, который распорядился остановить все полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин авиакатастрофы. Также он поручил премьеру Денису Шмыгалю создать комиссию для расследования.

Причина авиакатастрофы АН-26 под Чугуевом

АН-26, который разбился под Чугуевом, был 1977 года выпуска и летал уже 43 года. В 2020 году срок его эксплуатации был продлен производителем на два года, до очередного ремонта оставались 5000 летных часов.

В Государственном бюро расследований заявляли о четырех версиях относительно причин авиакатастрофы:

техническая неисправность агрегатов;

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем;

ненадлежащее выполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

Министр обороны отмечал, что, скорее всего, самолет задел крылом землю.

Впоследствии начальник следственного отдела ГБР Вадим Приймачок объявил главной причиной трагедии разрешение на взлеты конвейерным способом. Как он пояснил, из-за экипажа не смог своевременно обнаружить неисправность системы СГР-24, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя.

По данным следствия, самолет взлетел с этой неисправностью, а для его безопасной посадки руководители полетов не оказали никакой практической помощи. В то же время экипаж был недостаточно подготовлен к полетам ночью, и в результате произошла катастрофа.

Из 27 человек выжил только один курсант

Как информировали в Минобороны, в результате авиакатастрофы погибли семь членов экипажа:

командир отряда авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи майор Богдан Кишеня;

штурман отряда авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи капитан Алексей Остапенко;

второй штурман корабля авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи капитан Дмитрий Добреля;

штурман корабля авиационного отряда поисково-спасательного обеспечения транспортной авиационной эскадрильи старший лейтенант Ашраф Мсуя;

бортовой авиационный техник авиационного отряда транспортной авиационной старший лейтенант Олег Козаченко;

старший воздушный радист авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи прапорщик Евгений Иванов;

старший бортовой механик авиационного отряда поисково-спасательного обеспечения транспортной авиационной эскадрильи прапорщик Олег Широчук.

Фото погибших в результате авиакатастрофы 25 сентября 2020 года Фото: Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

Также в самолете разбились 19 курсантов:

младший сержант Дмитрий Андрущенко;

солдат Александр Бойко;

солдат Ростислав Булий;

солдат военной службы по контракту Виталий Вильховый;

солдат Дмитрий Донец;

солдат Константин Зибюк;

солдат Александр Клевец;

солдат Богдан Матвийчук;

сержант военной службы по контракту Николай Микитченко;

солдат военной службы по контракту Александр Скочков;

солдат военной службы по контракту Руслан Шеремет;

старший солдат военной службы по контракту Евгений Скоробогатько;

солдат Артем Дудла;

солдат военной службы по контракту Андрей Померанцев;

солдат Андрей Роспотнюк;

солдат Дмитрий Студинский;

солдат Максим Хомячук;

солдат Владимир Олабин;

старший сержант Роман Корчовский.

Единственным выжившим был Вячеслав Золочевский. В сентябре 2021 года ВВК приняла решение, что он не может дальше осваивать специальность военного летчика. Его признали непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в случае военных действий.

Фото Вячеслава Золочевского Фото: vesti.ua

Авиакатастрофа АН-26: на каком этапе дело

Старший группы прокуроров по делу Павел Юхимович рассказал "Суспільне", что обвинительный акт направили в Чугуевский суд Харьковской области еще 14 января 2022 года, и с тех пор дальше подготовительных заседаний процесс не продвинулся. После полномасштабного вторжения ВС РФ дело "перебрасывали" между судами нескольких регионов, что затягивало начало его рассмотрения.

После деоккупации Харьковщины было решено не возвращать дела в суды, откуда их передавали, чтобы не начинать все процессы сначала. Однако несмотря на письма от прокуратуры о назначении суда дело не двигалось, 18 апреля 2023 года только состоялось первое подготовительное заседание.

В статусе обвиняемых находятся шесть человек. Их адвокаты, по словам Юхимовича, регулярно подают процессуальные заявления, оттягивая рассмотрение. В результате вместо рассмотрения дела по суду суд рассматривал различные ходатайства стороны защиты. Кроме того, большую часть заседаний отменяли из-за того, что кто-то из защитников не мог присутствовать по тем или иным причинам.

"Без уважительных причин обвиняемые — именно обвиняемые, я акцентирую, — не нарушали своих обязанностей по явке в суд. Потерпевшие — аналогично. Из-за неявки прокурора ни одно судебное заседание не переносили. У нас только адвокаты, один-два адвоката, из-за которых в основном мы переносимся", — подчеркнул Ефимович.

За последние три года состав суда менялся уже дважды, и рассмотрение каждый раз начиналось повторно — допросы, исследование доказательств и другие процессуальные действия. Дело объемное: только письменные материалы занимают 74 тома, и каждый из них на 250-270 страниц.

Одного из обвиняемых по распоряжению главнокомандующего ВСУ отправили за границу на учебно-боевые тренировки, которые длятся 18-24 месяца, и суд ждал его возвращения. Сейчас дело находится на этапе объявления обвинения (уже в третий раз) после возвращения подсудимого.

В суде должны допросить 20 свидетелей, и Ефимович опасается, что за пять лет они могли "подзабыть некоторые обстоятельства, возможно, даже ключевые". Если же какой-то свидетель скажет на суде меньше, чем во время расследования, адвокаты смогут поставить его показания под сомнение.

Сроки давности дают еще пять лет на привлечение виновных к ответственности, после завершения этого срока дело будет закрыто. Четырех человек обвиняют в нарушении правил полетов, еще двух — тогдашних командующего Воздушных сил и начальника университета Кожедуба — в халатном отношении к военной службе.

"Это событие произошло буквально на второй рабочий день после того, как я был назначен на должность. Где-то через несколько часов я уже был на месте происшествия, и мы вместе с ГБР занимались осмотром, проведением всех необходимых следственных процессуальных действий. (...) Для меня это все же принципиальное уголовное производство", — добавил прокурор, подчеркнув, что в один день Украина потеряла большое количество молодых людей, которые хотели пополнить авиацию.

Следующее заседание запланировано на 28 октября.

