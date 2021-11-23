Выживший после катастрофы Ан-26 под Чугуевом уличил Зеленского в невыполнении обещания

Вячеслав Золочевский заявил, что президент Украины еще в сентябре 2020 года обещал выделить его семье жилье, однако им до сих пор приходится арендовать квартиру.

Единственный выживший после катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области Вячеслав Золочевский напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о его невыполненном обещании. Обращение к главе государства парень разместил в Instagram.

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Золочевский утверждает, что Зеленский виделся с его матерью 26 сентября прошлого года и обещал предоставить им жилье. 29 апреля 2021 года парень обратился в горсовет Харькова и и.о. мэра города тогда сказал, что свяжется с ним на следующий день.

"Прошло около полугода, звонка так и не было", — отметил Золочевский.

Парень утверждает, что сейчас он живет с матерью и братом в съемной квартире. Он попросил Зеленского повлиять на ситуацию и помочь получить жилье.

Фото: скриншот

В сентябре 2021 года сообщалось, что военно-врачебная комиссия Центрального региона решила, что Золочевский далее не сможет осваивать специальность военного летчика. Ему предложили перейти в Институт гражданской авиации при Харьковском национальном университете внутренних дел (ХНУВД). Парня признали непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в случае военных действий. В ХНУВД он может выучиться на авиационного инженера или получить другую гражданскую специальность, связанную с авиацией.

Фокус ранее писал о катастрофе самолета Ан-26 возле города Чугуев Харьковской области 25 сентября 2020 года, в которой погибли 26 человек из 27. Позже выяснилось, что этому самолету было 43 года.

В ГБР основной причиной трагедии называли разрешение на взлет самолета конвейерным способом.