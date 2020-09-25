Падение самолета под Харьковом. Найдены тела 22 погибших, - ГСЧС
По информации диспетчера аэродрома, на месте падения самолета найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, ведутся поиски еще четверых.
По данным ГСЧС Украины, самолет, на котором выполняли учебный полет курсанты, упал в районе г. Чугуева на расстоянии примерно 2 км от военного аэропорта. Самолет АН-26 Вооруженных Сил Украины рухнул на землю и загорелся. В 21.55 пожар ликвидировали спасатели. В гашении пожара принимали участие 15 сотрудников ГСЧС и 4 единицы техники.
Напомним, самолет, на котором выполняли учебный полет курсанты Харьковского университета Воздушных сил, разбился 25 сентября в 20.45.