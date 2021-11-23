Єдиний, хто вижив після катастрофи Ан-26 під Чугуєвом, викрив Зеленського в невиконанні обіцянки

В'ячеслав Золочевський заявив, що президент України ще у вересні 2020 року обіцяв виділити його сім'ї житло, проте їм досі доводиться орендувати квартиру.

В'ячеслав Золочевський, єдиний, хто вижив після катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом у Харківській області, нагадав президенту України Володимиру Зеленському про його невиконану обіцянку. Звернення до глави держави хлопець розмістив в Instagram.

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Золочевський стверджує, що Зеленський бачився з його матір'ю 26 вересня минулого року та обіцяв надати їм житло. 29 квітня 2021 року хлопець звернувся до міськради Харкова і в.о. мера міста тоді сказав, що зв'яжеться з ним наступного дня.

"Пройшло близько пів року, дзвінка так і не було", — зазначив Золочевський.

Хлопець стверджує, що наразі він живе з матір'ю та братом в орендованій квартирі. Він попросив Зеленського вплинути на ситуацію та допомогти отримати житло.

Фото: скриншот

У вересні 2021 року повідомлялося, що військово-лікарська комісія Центрального регіону вирішила, що Золочевський далі не зможе освоювати спеціальність військового льотчика. Йому запропонували перейти до Інституту цивільної авіації при Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС). Хлопця визнали непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у разі воєнних дій. У ХНУВС він може вивчитися на авіаційного інженера або здобути іншу цивільну спеціальність, пов'язану з авіацією.

Фокус раніше писав про катастрофу літака Ан-26 біля міста Чугуїв Харківської області 25 вересня 2020 року, у якій загинуло 26 людей із 27. Пізніше з'ясувалося, що цьому літаку було 43 роки.

У ДБР основною причиною трагедії називали дозвіл на зліт літака в конвеєрний спосіб.