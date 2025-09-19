В мае Международная организация гражданской авиации признала РФ виновной в катастрофе рейса MH17. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что вывод был составлен заранее, а их аргументы отвергали и искажали.

Россия обжаловала в Международном суде ООН "безосновательное решение" Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о своей ответственности за авиакатастрофу, произошедшую 17 июля 2014 года. В МИД РФ 18 сентября заявили, что тезисы решения "подгонялись под заранее составленный вывод", а их аргументы "напрочь отвергались или искажались". Кроме того, россияне пожаловались на нарушение процедуры и принятие решения "исключительно по конъюнктурным политическим мотивам".

"Вопреки требованиям резолюции Совета Безопасности ООН 2166 Совет ИКАО не счел нужным проводить полное, тщательное и независимое международное расследование обстоятельств катастрофы, взяв на веру весьма сомнительные результаты технического и уголовного расследований под эгидой заинтересованной стороны — Нидерландов, опираясь на подтасованные "факты", предоставленные главным образом еще одной заинтересованной стороной — Украиной", — подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что РФ обжаловала решение на основании юрисдикции, фактологии и "фатальных" нарушений процедуры. При этом в МИД подчеркнули, что сам факт обжалования не означает легитимизацию или признание любых "ничтожных" актов Совета ИКАО по этому делу. Россияне сообщили, что рассчитывают на беспристрастный подход Международного суда ООН.

"После трагических событий с рейсом MH17 прошло уже более 11 лет. Однако, судя по всему, в целях поиска правды еще предстоит пройти большой путь. Поскольку решение Совета ИКАО обжаловано, оно не вступило в силу. Это, несомненно, сейчас крайне разочарует Гаагу и Канберру, которые уже успели потребовать от российской стороны компенсации со ссылками на результат псевдоюридической деятельности Совета ИКАО и, вероятно, приготовились к "очернению" России на 42-й сессии Ассамблеи ИКАО, которая начнется 23 сентября в Монреале", — заявили в российском МИДе.

В министерстве добавили, что Россия "будет добиваться истины" в соответствии с международным правом и обязательствами по Уставу ООН.

Решение ИКАО по катастрофе рейса MH17: детали

12 мая путем голосования членов Совета ИКАО было постановлено, что РФ ответственна за то, что над Донецкой областью был сбит пассажирский самолет Boeing 777, выполнявший рейс МН17. Иск против страны за авиакатастрофу 17 июля 2014 года подали Нидерланды и Австралия.

"Я приветствую решение Совета ИКАО, в первую очередь для родственников жертв рейса MH17. Решение не может снять их горе и страдания, но это важный шаг к поиску истины, справедливости и учета всех жертв рейса MH17 и их родственников. Кроме того, это решение является четким сигналом международному сообществу о том, что государства не могут нарушать международное право без последствий", — заявлял министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп.

Совет ИКАО постановил, что РФ нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации. Этот документ запрещает 193 странам, связанным со специализированной организацией ООН, использовать оружие против гражданских самолетов во время полета.

Напомним, 9 июля также Россию признал виновной в катастрофе рейса MH17 Европейский суд по правам человека. В результате попадания противоракеты из ЗРК, упал самолет Boeing-777 и погибли 298 человек.

Расследователи Bellingcat 16 мая сообщали, что причастным к авиакатастрофе может быть генерал Олег Салюков, который командовал парадом в честь дня победы на Красной площади в этом году и был уволен из Сухопутных войск РФ из-за приближения своего 70-летия.