РФ признали виновной в катастрофе рейса MH17: ЕСПЧ вынес историческое решение

Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в уничтожении самолета Boeing-777, выполнявшего рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур. В результате попадания противоракеты, которую выпустил российский ЗРК, погибли 298 человек.

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Самолет рейсом MH17 сбили в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года из российского ЗРК "Бук", поэтому именно Россия несет ответственность за эту трагедию. Об этом сказано в решении суда от 9 июля.

В результате попадания ракеты никто из 298 человек на борту самолета не выжил.

Россию посчитали виновной в общем деле, которое объединяет жалобы Украины и Нидерландов по многочисленным нарушениям прав человека во время войны. Российская сторона не присутствовала на оглашении решения, как и на всех предыдущих заседаниях.

Дела касаются убийств гражданских и военнопленных, лишений свободы, бесчеловечного обращения, пыток, подавления украинской идентичности, вывоза украинских детей и взрослых на оккупированные территории и прочее.

Украинский судья в ЕСПЧ Николай Гнатовский заявил, что важность данного решения суда покажет история. По его данным, в суде подчеркивали, что действия России в Украине являются беспрецедентными в истории Совета Европы.

"Характер и масштаб насилия, зловещие заявления властей государства-ответчика по государственности Украины, ее независимости и самого права на существование угрожают мирному сосуществованию в Европе и направлены на подрыв основ демократии", — заявил он.

Гнатовский также заметил, что дело "Украина и Нидерланды против России" объемом около 500 страниц без приложений стало самым масштабным и важным в истории ЕСПЧ.

Напомним, на российском интернет-портале "Авито" продавали кусок сбитого самолета "Боинг" рейса МН17.

МИД Нидерландов вместе с Австралией подали иск в ICAO из-за катастрофы самолета Boeing-777 МН17. Организация признала Россию ответственной за трагедию.