РФ визнали винною в катастрофі рейсу MH17: ЄСПЛ виніс історичне рішення

Європейський суд з прав людини визнав Росію винною у знищенні літака Boeing-777, що виконував рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур. Унаслідок влучання протиракети, яку випустив російський ЗРК, загинули 298 осіб.

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Літак рейсом MH17 збили в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року з російського ЗРК "Бук", тому саме Росія несе відповідальність за цю трагедію. Про це йдеться в рішенні суду від 9 липня.

Унаслідок влучання ракети ніхто з 298 осіб на борту літака не вижив.

Росію визнали винною у спільній справі, яка об'єднує скарги України та Нідерландів щодо численних порушень прав людини під час війни. Російська сторона не була присутня на оголошенні рішення, як і на всіх попередніх засіданнях.

Справи стосуються вбивств цивільних і військовополонених, позбавлення волі, нелюдського поводження, тортур, придушення української ідентичності, вивезення українських дітей і дорослих на окуповані території та інше.

Український суддя в ЄСПЛ Микола Гнатовський заявив, що важливість цього рішення суду покаже історія. За його даними, у суді наголошували, що дії Росії в Україні є безпрецедентними в історії Ради Європи.

"Характер і масштаб насильства, зловісні заяви влади держави-відповідача щодо державності України, її незалежності та самого права на існування загрожують мирному співіснуванню в Європі та спрямовані на підрив основ демократії", — заявив він.

Гнатовський також зауважив, що справа "Україна і Нідерланди проти Росії" обсягом близько 500 сторінок без додатків стала наймасштабнішою і найважливішою в історії ЄСПЛ.

Нагадаємо, на російському інтернет-порталі "Авито" продавали шматок збитого літака "Боїнг" рейсу МН17.

МЗС Нідерландів разом з Австралією подали позов до ICAO через катастрофу літака Boeing-777 МН17. Організація визнала Росію відповідальною за трагедію.