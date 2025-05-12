Росію офіційно звинуватили у збитті малайзійського "боїнга" МН17: що буде далі

Росію офіційно визнали винною у збитті рейсу MH17 на Донеччині у 2014 році, коли загинуло 298 людей.

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Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Нідерландів, які разом з Австралією подали позов до ICAO у зв’язку з катастрофою літака.

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) визнала РФ відповідальною за збиття малайзійського пасажирського літака рейсу MH17 у липні 2014 року.

Рішення про визнання країни-агресорки відповідальною за збиття рейсу MH17 ICAO ухвалила в понеділок, 12 травня, за результатами голосування. Переважна більшість членів Ради підтримала рішення.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп зазначив, що задоволений рішенням. Це все робилося в першу чергу заради родичів загиблих у трагедії.

"Це рішення не може позбавити їх горя та страждань, але це важливий крок до встановлення правди, справедливості та відповідальності. Крім того, це чіткий сигнал для міжнародної спільноти, що держави не можуть порушувати міжнародне право без наслідків", — сказав політик.

Зокрема, у найближчі тижні Рада ICAO вирішуватиме, як саме РФ має надати компенсацію. Після цього організація повинна зобов’язати росіян почати переговори з Нідерландами та Австралією і сприяти їхньому проведенню.

Трагедія МН17

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) — Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 людей, які перебували на борту, значна частина з них — громадяни Нідерландів, тому країна стала однією з найбільш зацікавлених сторін у справедливому покаранні винуватців. Судовий процес у справі збитого рейсу розпочався 9 березня 2020 року у судовому комплексі Схіпгол у Нідерландах.

У трагедії росіяни активно звинувачували Україну.

Нагадаємо, за версією нідерландських розслідувачів, саме за вказівкою російського президента Володимира Путіна бойовикам "ДНР" поставили зенітно-ракетну систему "Бук", з якої згодом було збито малайзійський "боїнг". Втім, через президентський імунітет притягти його до відповідальності неможливо.

Також Фокус писав про те, що у великій війні РФ проти України брала участь 53 зенітна ракетна бригада з Курська, яка має відношення до збиття пасажирського літака рейсу MH17.