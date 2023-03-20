Бригада РФ, що збила МН17, брала участь у захопленні Харківської області, — ЗМІ

У вересні після втечі з регіону російської армії ЗСУ отримали доступ до деяких документів, залишених росіянами.

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У повномасштабному вторгненні Росії в Україну брала участь 53 зенітна ракетна бригада з Курська, яка має відношення до збиття пасажирського літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній, згідно з документів. Про це сьогодні, 20 березня, повідомляє National Public Radio.

Повідомляється, що воєнні із цієї бригади протягом 2022 року перебували у Харківській області. У вересні після втечі з регіону російської армії ЗСУ отримали доступ до деяких документів, залишених росіянами.

В одному з документів перераховані воєнн частини, що діяли в Ізюмі. На одній зі сторінок була інформація про 53 бригади. У документі вказані командир підрозділу, його телефон і позивний "Волдай ", а також адреса штабу. літак Boeing 777, який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур 17 липня 2014 року. За даними слідства, "Бук" прибув на територію окупованої Донецької області в ніч перед катастрофою літака і незабаром після запуску ракети був відправлений назад. Ракету запустили із району села Первомайське.

"Я можу підтвердити, що ми маємо інформацію про те, що протягом деякого часу вони перебували в Ізюмському районі", — повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

Крім того, ця інформація збігається з даними з відкритих джерел про те, де міг знаходитись підрозділ.

Журналісти також відвідали склад кондитерської компанії в Ізюмі, де, як стверджується, був штаб 53-ї зенітної ракетної бригади. За словами волонтера, який допомагає у відновленні району після окупації, він чув і бачив, як з околиць заводу запускали зенітні ракети, коли область перебувала під контролем російських воєнних.

Трагедія МН17

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) — Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Тоді на борту було 298 людей і всі вони загинули, більше половини з них — жителі Нідерландів. Розслідування причин катастрофи веде Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії. Судовий процес у справі збитого рейсу розпочався 9 березня 2020 року у судовому комплексі Схіпгол у Нідерландах.

До речі, у лютому цього року президент країни-агресора Володимир Путін надав 53-й зенітній ракетній бригаді почесне найменування "гвардійської".

Нагадаємо, що слідчі у справі MH17 у Гаазі під час пресконференції, присвяченої призупиненню розслідування, познайомили громадськість із записом перехопленої розмови Путіна та ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.

За версією нідерландських розслідувачів, саме за вказівкою Путіна бойовикам "ДНР" поставили зенітно-ракетну систему "Бук", з якої згодом було збито малайзійський "боїнг". Водночас через президентський імунітет притягти його до відповідальності неможливо.