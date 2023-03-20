Сбившая МН17 бригада РФ принимала участие в захвате Харьковской области, — СМИ

В сентябре, после бегства из региона российской армии, ВСУ получили доступ к некоторым документам, оставленным россиянами.

Related video

В полномасштабном вторжении России в Украину участвовала 53-я зенитная ракетная бригада из Курска, которая имеет отношение к сбитию пассажирского самолета рейса MH17 Малайзийских авиалиний, судя по документам. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает National Public Radio.

Сообщается, что военные из этой бригады в течение 2022 года находились в Харьковской области. В сентябре, после бегства из региона российской армии ВСУ получили доступ к некоторым документам, оставленным россиянами.

В одном из документов перечислены военные части, действовавшие в Изюме. На одной из страниц была информация о 53 бригаде. В документе указаны командир подразделения, его телефон и позывной "Волдай", а также адрес штаба.Выводы сделаны из того, что 53-й зенитной ракетной бригаде принадлежал комплекс "Бук", из которого, как установила международная следственная группа, был сбит малайзийский пассажирский самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014. По данным следствия, "Бук" прибыл на территорию оккупированной Донецкой области в ночь перед крушением самолета и вскоре после запуска ракеты был отправлен обратно. Ракету запустили из района села Первомайское.

"Я могу подтвердить, что мы располагаем информацией о том, что в течение некоторого времени они находились в Изюмском районе", — сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

Кроме того, эта информация совпадает с данными из открытых источников о том, где могло находиться подразделение.

Журналисты также посетили состав кондитерской компании в Изюме, где, как утверждается, находился штаб 53-й зенитной ракетной бригады. По словам волонтера, помогающего в восстановлении района после оккупации, он слышал и видел, как с окраин завода запускали зенитные ракеты, когда область находилась под контролем российских военных.

Трагедия МН17

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Тогда на борту находились 298 человек и все они погибли, более половины из них — жители Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Судебный процесс по делу сбитого рейса начался 9 марта 2020 года в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах.

К слову, в феврале этого года президент страны-агрессора Владимир Путин присвоил 53-й зенитной ракетной бригаде почетное наименование "гвардейской".

Напомним, что следователи по делу MH17 в Гааге во время пресс-конференции, посвященной приостановке расследования, познакомили общественность с записью перехваченного разговора Путина и главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.

По версии нидерландских расследователей, именно по указанию Путина боевикам "ДНР" поставили зенитно-ракетную систему "Бук", из которой впоследствии был сбит малайзийский "боинг". Вместе с тем из-за президентского иммунитета привлечь его к ответственности не представляется возможным.