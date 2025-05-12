Россию официально обвинили в трагедии малазийского "боинга" МН17: что будет дальше

Россию официально признали виновной в трагедии рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году, когда погибли 298 человек.

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Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Нидерландов, которые вместе с Австралией подали иск в ICAO в связи с катастрофой самолета.

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) признал РФ ответственной за сбивание малайзийского пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года.

Решение о признании страны-агрессора ответственной за сбивание рейса MH17 ICAO приняла в понедельник, 12 мая, по результатам голосования. Подавляющее большинство членов Совета поддержало решение.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп отметил, что доволен решением. Это все делалось в первую очередь ради родственников погибших в трагедии.

"Это решение не может избавить их от горя и страданий, но это важный шаг к установлению правды, справедливости и ответственности. Кроме того, это четкий сигнал для международного сообщества, что государства не могут нарушать международное право без последствий", — сказал политик.

В частности, в ближайшие недели Совет ICAO будет решать, как именно РФ должна предоставить компенсацию. После этого организация должна обязать россиян начать переговоры с Нидерландами и Австралией и способствовать их проведению.

Трагедия МН17

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившихся на борту, значительная часть из них — граждане Нидерландов, поэтому страна стала одной из наиболее заинтересованных сторон в справедливом наказании виновников. Судебный процесс по делу сбитого рейса начался 9 марта 2020 года в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах.

В трагедии россияне активно обвиняли Украину.

Напомним, по версии нидерландских расследователей, именно по указанию российского президента Владимира Путина боевикам "ДНР" поставили зенитно-ракетную систему "Бук", из которой впоследствии был сбит малайзийский "боинг". Впрочем, из-за президентского иммунитета привлечь его к ответственности невозможно.

Также Фокус писал о том, что в большой войне РФ против Украины участвовала 53 зенитная ракетная бригада из Курска, которая имеет отношение к сбитию пассажирского самолета рейса MH17.