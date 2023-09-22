"Сувенір з Амстердама": у РФ на "Авіто" продають фрагмент збитого MH17, — ЗМІ (фото)

Як розповів автор оголошення російським журналістам, він працював у місії ОБСЄ, яка збирала уламки після катастрофи літака, збитого в Донецькій області.

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На популярному російському інтернет-сервісі для оголошень "Авито" продають фрагмент збитого малайзійського літака "Боїнг", який у 2014 році зазнав аварії під Донецьком під час рейсу MH17. Про це повідомляє російське медіа SOTA.

Як стверджує автор оголошення, уламок — це "сувенір з Амстердама". Продавець розповів журналістам, що виявив цей фрагмент "Боїнга" в саду своєї бабусі, який знаходиться в окупованому селі Грабове Донецької області. Саме в цьому населеному пункті сталася трагічна катастрофа. Він також стверджує, що брав участь у місії Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка збирала уламки після катастрофи.

У російському медіа уточнили, що пізніше автор видалив своє повідомлення. За фрагмент збитого малайзійського "Боїнга" він хотів отримати 10 тисяч рублів (приблизно 3 тисячі гривень).

Аварія "Боїнга-777" рейсу MH17 — що треба знати

Літак "Боїнг-777" малайзійських авіаліній виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура і був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області. Унаслідок цієї трагедії загинули всі 298 осіб на борту. Україна звинуватила в катастрофі проросійських бойовиків "Л/ДНР", тоді як вони стверджували, що не мали засобів, здатних атакувати повітряне судно на такій висоті. Міжнародна група з розслідування, очолювана Нідерландами, дійшла висновку, що "Боїнг" був збитий із зенітного ракетного комплексу "Бук", який, за їхніми даними, належав російським Збройним силам і був поставлений з Росії. Група Bellingcat також дійшла подібного висновку.

У листопаді 2022 року суд у Гаазі виніс вирок чотирьом обвинуваченим у катастрофі MH-17. Ігорю Стрєлкову-Гіркіну і Сергію Дубінському, обидва росіяни, а також українцю Леоніду Харченку призначили довічні тюремні терміни. Їх визнали винними в катастрофі цивільного літака і загибелі 298 осіб. Четвертого обвинуваченого, Олега Пулатова, суд виправдав.

Росія заперечує свою причетність до катастрофи "Боїнга" і критикує суд за упередженість. Москва також представляла кілька різних версій подій, які були відкинуті міжнародним слідством.

Нагадаємо, 2022 року в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) визнали, що літак Boeing-777 рейсу MH17, ймовірно, був збитий російською ракетою "Бук".

В Об'єднаній розслідувальній групі JIT заявляли, що рішення про надання проросійським бойовикам ЗРК "Бук-М1" ухвалив особисто президент РФ Володимир Путін.