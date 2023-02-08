Справа МН17: Путін особисто ухвалив рішення про передачу ЗРК "Бук" бойовикам "ДНР", – слідчі

Розслідувальна група проаналізувала запис переговорів проросійських бойовиків. Там прозвучала фраза, що постачання затримується, оскільки "рішення приймає лише одна людина, яка зараз перебуває на саміті у Франції". У ті дні Путін був у Парижі.

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Об'єднана розслідувальна група JIT має суттєві підстави вважати, що рішення про передачу ЗРК "Бук-М1" проросійським бойовикам "ДНР" було ухвалено особисто президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє сайт JIT.

За підсумками розслідування щодо осіб, які відповідальні в РФ за збиття літака рейсу МН17, слідчі доходять висновку, що рішення про постачання зенітно-ракетного комплексу Бук-М1 приймав сам президент РФ. Такого висновку вони дійшли після аналізу записаних телефонних розмов російських чиновників.

Спочатку постачання ЗРК "Бук-М1" затримали на тиждень, оскільки "рішення приймає лише одна людина, яка зараз перебуває на саміті у Франції". У цей час Путін перебував у Франції на святкуванні дня висадки союзників під час Другої світової війни. Розслідувачі зазначають, що вони мають конкретну інформацію, що прохання бойовиків було задоволене.

"Невідомо, чи згадується у запиті система "Бук". Дещо пізніше з'являються більш важкі системи ППО, зокрема і "Бук", з якого збили MH17. Хоча ми говоримо про вагомі докази, висока планка повних і переконливих доказів не досягнута. Окрім того, президент має імунітет на посаді глави держави", — наголошується у звіті.

Після доставки "Бук" його відправляють до сільськогосподарських полів у Первомайському. Наразі не вдається встановити особу членів екіпажу ЗРК "Бук", тому встановити, хто запустив ракету по пасажирському літаку, також не вдається. Нідерландська прокуратура вважає, що зібрані докази недостатньо переконливі для нових кримінальних справ та обвинувальних вироків у суді.

Нагадаємо, підозрюваний Олег Пулатов не понесе кримінальну відповідальність за збиття МН17.

У Росії не мають наміру видавати Нідерландам винних у катастрофі рейсу МН17, Москва не визнає рішень Гааги.