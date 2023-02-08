Дело МН17: Путин лично принял решение о передаче ЗРК "Бук" боевикам "ДНР", – следователи

Расследовательная группа проанализировала записи переговоров пророссийских боевиков. Там прозвучала фраза, что поставка задерживается, так как "решение принимает только один человек, который сейчас находится на саммите во Франции". В те дни Путин был в Париже.

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Объединенная расследовательная группа JIT имеет существенные основания считать, что решение о передачи ЗРК "Бук-М1" пророссийским боевикам "ДНР" было принято лично президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте JIT.

По итогам расследования касательно лиц, которые ответственны в РФ за сбитие самолета рейса МН17, следователи приходят к выводу, что решение о поставке зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" принимал сам президент РФ. К такому выводу они пришли после анализа записанных телефонных разговоров российских чиновников.

Сперва поставка ЗРК "Бук-М1" задержали на неделю, так как "решение принимает только один человек, который сейчас находится на саммите во Франции". В это время Путин находился во Франции на праздновании дня высадки союзников во время Второй мировой. Расследователи отмечают, что у них есть конкретная информация, что просьба боевиков была удовлетворена.

"Неизвестно, упоминается ли в запросе система "Бук". Несколько позже появляются более тяжелые системы ПВО, в том числе и "Бук", из которого сбили MH17. Хотя мы говорим о веских доказательствах, высокая планка полных и убедительных доказательств не достигнута. Кроме того, президент пользуется иммунитетом в должности главы государства", — отмечается в отчете.

После доставки "Бук" его отправляют в сельскохозяйственные поля в Первомайском. На данный момент не удается установить личность членов экипажа ЗРК "Бук", поэтому установить, кто запустил ракету по пассажирскому самолету также не удается. Нидерландская прокуратура считает, что собранные доказательства недостаточно убедительны для новых уголовных дел и обвинительных приговоров в суде.

Напомним, подозреваемый Олег Пулатов не понесет уголовную ответственность за сбитие МН17.

В Российской Федерации не намерены выдавать Нидерландам виновных в катастрофе рейса МН17, Москва не признает решений Гааги.