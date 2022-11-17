РФ не выдаст Нидерландам виновных в катастрофе рейса НМ17, — СМИ

Анонимный источник в правоохранительных органах РФ сообщил журналистам о том, что Гиркина и Дубинского выдавать Нидерландам для отбывания наказания не намеренны, так как Кремль не признает решения суда.

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Россия заявила о том, что не станет выдавать Нидерландам приговоренных заочно к пожизненному заключению по делу о сбитом малазийском "Боинге". Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на собственный анонимный источник в правоохранительных органах.

Собеседник журналистов, имени которого редакция СМИ не называет из соображений анонимности, заявил о том, что Конституция РФ устанавливает прямой запрет на выдачу граждан России иностранным государствам.

"Именно поэтому ни один, ни второй осужденный не будут выданы", — резюмировал представитель российской правоохранительной системы.

Речь в заявлении анонимного источника шла о Игоре Гиркине (Стрелкове) и Дубинском

Кроме того, как заявил собеседник "Интерфакса", власти России не признают решение Гаагского суда, поскольку российская сторона была отстранена от расследования дела.

"Российская сторона считает необоснованным вердикт суда, поскольку предварительное расследование проводилось однобоко и тенденциозно. Все доводы российской стороны были безосновательно отвергнуты", — заявил собеседник агентства.

Напомним, Гаагский суд 17 ноября признал виновным в крушении боинга MH17 российского боевика Игоря Гиркина (Стрелкова) и двух его подчиненных. Их заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.

Кроме того, судья Хендрик Стейнхейс вынес вердикт о выплате родственникам жертв катастрофы MH17. Игорь Гиркин и его "подчиненные" — Сергей Дубинский и Леонид Харченко — должны выплатить родственникам погибших в авиакатастрофе €16 млн.