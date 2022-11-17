РФ не видасть Нідерландам винних у катастрофі рейсу НМ17, — ЗМІ

Анонімне джерело в правоохоронних органах РФ повідомило журналістам про те, що Гіркіна й Дубінського видавати Нідерландам для відбування покарання не мають наміру, оскільки Кремль не визнає рішення суду.

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Росія заявила про те, що не видаватиме Нідерландам засуджених заочно до довічного ув'язнення в справі про збитий малазійський "Боїнг". Про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на власне анонімне джерело в правоохоронних органах.

Співрозмовник журналістів, імені якого редакція ЗМІ не називає з міркувань анонімності, заявив, що Конституція РФ встановлює пряму заборону на видачу громадян Росії іноземним державам.

"Саме тому ні одного, ні другого засудженого не видадуть", — резюмував представник російської правоохоронної системи.

У заяві анонімного джерела йшлося про Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) й Дубінського.

Крім того, як заявив співрозмовник "Інтерфаксу", влада Росії не визнає рішення Гаазького суду, оскільки російська сторона була відсторонена від розслідування справи.

"Російська сторона вважає необґрунтованим вердикт суду, оскільки попереднє розслідування проводилося однобоко й тенденційно. Усі доводи російської сторони були безпідставно відкинуті", — заявив співрозмовник агентства.

Нагадаємо, Гаазький суд 17 листопада визнав винним у краху "Боїнга" MH17 російського бойовика Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) та двох його підлеглих. Їх заочно засудили до довічного позбавлення волі.

Крім того, суддя Хендрік Стейнхаус виніс вердикт про виплату родичам жертв катастрофи MH17. Ігор Гіркін і його "підлеглі" — Сергій Дубінський і Леонід Харченко — мають виплатити родичам загиблих в авіакатастрофі €16 млн.