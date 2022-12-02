Слишком большое бремя: прокуратура Нидерландов о приговоре по уголовному делу MH17

Государственная прокуратура Нидерландов отказалась подавать апелляцию на решение суда в Гааге по делу крушения рейса MH17. Таким образом, подозреваемый Олег Пулатов не понесет уголовную ответственность.

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Прокуратура Нидерландов не обжаловала приговор по уголовному делу о крушении рейса MH17. В ведомстве заявили, что удовлетворены вердиктом суда в Гааге, о чем говорится на официальном сайте Прокуратуры Нидерландов.

В публикации упоминается о том, что в суде признали виновными Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко в авиационной катастрофе, произошедшей 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Их приговорили к пожизненному заключению.

Юридически доказано, что крушение "Боинга" произошло в результате столкновения с ракетой ЗРК "Бук". Гаагский суд установил, что четвертый подозреваемый Олег Пулатов был осведомлен о развертывании зенитного ракетного комплекса и не высказывал несогласия по данному поводу.

Несмотря на это, в суде заявили, что уголовная ответственность Пулатова не доказана. Таким образом подозреваемый был оправдан. В прокуратуре Нидерландов решили не обжаловать решения суда.

"Апелляция была бы большим бременем для ближайших родственников, ведь они тогда оставались бы в неопределенности относительно исхода уголовного дела. Нынешние судебные решения предлагают ближайшим родственникам уверенность по ряду важных вопросов", — аргументировали свою позицию в ведомстве.

В источнике отмечают, что решение суда о невиновности Пулатова теперь стало бесповоротным. Что касается Гиркина, Дубинского и Харченко, то у них есть возможность подать апелляцию в течение четырнадцати дней после оглашения окончательного приговора.

Напомним, что в Российской Федерации не намерены выдавать Нидерландам виновных в катастрофе рейса МН17. В правоохранительных органах РФ заявили, что Кремль не признает решение Гаагского суда.

Ранее Фокус писал о том, что суд в Гааге назначил компенсацию родственникам погибших в катастрофе МН17. Сума выплат составит 16 миллионов евро.

Также мы сообщали, что в России отреагировали на вердикт Гаагского суда по делу МН17. По мнению представителей МИД РФ, в основе судебного процесса лежал "политический заказ".