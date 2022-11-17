Миллионы евро: суд в Гааге назначил компенсацию родственникам погибших в катастрофе МН17

Судья Хендрик Стейнхейс сделал особый упор на том, что российский террорист Игорь Гиркин и его подельники, которых признали виновными в гибели людей, виновны 298 раз и должны выплатить родственникам жертв миллионы евро.

Related video

Гаагский суд вынес вердикт о выплате родственникам жертв катастрофы MH17. Об этом стало известно во время заседания суда в четверг, 17 ноября.

Сумму денежной компенсации судья Хендрик Стейнхейс оценил в €16 млн.

Выплачивать их будут признанные виновными российский террорист Игорь Гиркин и его "подчиненные": Сергей Дубинский и Леонид Харченко.

Оглашая приговор, Хендрик Стейнхейс даже сделал упор на том, что эти фигуранты дела "виновны 298 раз" (именно столько жертв было в результате катастрофы пассажирского самолета, который сбили российские террористы, — ред.).

Катастрофа рейса MH17: что произошло

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории Донецкой области.

По пассажирскому самолету ударила зенитно-ракетная установка "Бук".

Тогда погибли 298 человек пассажиров и членов экипажа. Они были гражданами 10 государств.

В июне 2019 года специальная следственная группа заявила о причастности к инциденту четырех человек: Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

9 марта 2020 года начался судебный процесс в Гааге.

Напомним, Гаагский суд 17 ноября признал виновным в крушении боинга MH17 российского боевика Игоря Гиркина (Стрелкова) и двух его подчиненных. Их заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.

Ранее в ПАСЕ признали, что самолет Boeing-777 был сбит российской ракетой "Бук". В ассамблее полностью опровергли версии о том, что выстрел был совершен украинским истребителем Су-25 или МиГ-29, или что "Бук" был выпущен ВСУ подконтрольной Украине территорий.