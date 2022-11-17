Мільйони євро: суд у Гаазі призначив компенсацію родичам загиблих у катастрофі МН17

Суддя Хендрік Стейнхаус особливо наголосив на тому, що російський терорист Ігор Гіркін і його спільники, яких визнали винними в загибелі людей, винні 298 разів і мають виплатити родичам жертв мільйони євро.

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Гаазький суд виніс вердикт про сплату родичам жертв катастрофи MH17. Про це стало відомо під час засідання суду в четвер, 17 листопада.

Суму грошової компенсації суддя Хендрік Стейнхаус оцінив у €16 млн.

Виплачуватимуть їх визнані винними російський терорист Ігор Гіркін і його "підлеглі": Сергій Дубінський і Леонід Харченко.

Оголошуючи вирок, Хендрік Стейнхаус навіть наголосив на тому, що ці фігуранти справи "винні 298 разів" (саме стільки жертв було внаслідок катастрофи пасажирського літака, який збили російські терористи, — ред.).

Катастрофа рейсу MH17: що сталося

Пасажирський Boeing-777 компанії "Малайзійські авіалінії", що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року на території Донецької області.

По пасажирському літаку вдарила зенітно-ракетна установка "Бук".

Тоді загинули 298 людей пасажирів і членів екіпажу. Вони були громадянами 10 країн.

У червні 2019 року спеціальна слідча група заявила про причетність до інциденту чотирьох осіб: Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубінського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка.

9 березня 2020 року розпочався судовий процес у Гаазі.

Нагадаємо, Гаазький суд 17 листопада визнав винним у краху боїнгу MH17 російського бойовика Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) та двох його підлеглих. Їх заочно засудили до довічного позбавлення волі.

Раніше в ПАРЄ визнали, що літак Boeing-777 був збитий російською ракетою "Бук". В асамблеї повністю спростували версії про те, що постріл було здійснено українським винищувачем Су-25 або МіГ-29 або що "Бук" був випущений ЗСУ з підконтрольних Україні територій.