Занадто великий тягар: прокуратура Нідерландів про вирок у кримінальній справі MH17

Державна прокуратура Нідерландів відмовилася подавати апеляцію на рішення суду в Гаазі по справі аварії рейсу MH17. Таким чином, підозрюваний Олег Пулатов не понесе кримінальної відповідальності.

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Прокуратура Нідерландів не оскаржила вирок у кримінальній справі про аварію рейсу MH17. У відомстві заявили, що задоволені вердиктом суду в Гаазі, про що йдеться на офіційному сайті прокуратури Нідерландів.

У публікації згадується про те, що у суді визнали винними Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка в авіаційній катастрофі, що сталася 17 липня 2014 року на сході Донецької області. Їх засудили до довічного ув'язнення.

Юридично доведено, що падіння "Боїнга" сталося внаслідок зіткнення з ракетою ЗРК "Бук". Гаазький суд встановив, що четвертий підозрюваний Олег Пулатов був поінформований про розгортання зенітного ракетного комплексу та не висловлював незгоди з цього приводу.

Попри це, у суді заявили, що кримінальної відповідальності Пулатова не доведено. Таким чином підозрюваного виправдали. У прокуратурі Нідерландів вирішили не оскаржувати рішення суду.

"Апеляція була б великим тягарем для найближчих родичів, адже вони тоді залишалися б у невизначеності щодо результату кримінальної справи. Нинішні судові рішення пропонують найближчим родичам упевненість щодо низки важливих питань", — аргументували свою позицію у відомстві.

У джерелі зазначають, що рішення суду про невинність Пулатова тепер стало безповоротним. Що стосується Гіркіна, Дубинського та Харченка, то вони мають можливість подати апеляцію протягом чотирнадцяти днів після оголошення остаточного вироку.

Нагадаємо, що в Російській Федерації не мають наміру видавати Нідерландам винних у катастрофі рейсу МН17. У правоохоронних органах РФ заявили, що Кремль не визнає рішення Гаазького суду.

Раніше Фокус писав про те, що суд у Гаазі призначив компенсацію родичам загиблих у катастрофі МН17. Сума виплат становитиме 16 мільйонів євро.

Також ми повідомляли, що у Росії відреагували на вердикт Гаазького суду у справі МН17. На думку представників МЗС РФ, в основі судового процесу лежало "політичне замовлення".