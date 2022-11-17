Політичне замовлення: у РФ відреагували на вердикт Гаазького суду у справі МН17

У Міністерстві закордонних справ заявили про те, що не визнають рішення суду про визнання винними у загибелі пасажирів малайзійського літака росіян Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського.

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У МЗС РФ не вважають неупередженим вердикт суд у Гаазі у межах кримінального процесу про збитий літак, який виконував рейс МН17. Таку заяву зробили у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації.

"У його основі лежало політичне замовлення на підкріплення Гаагою, що просувається, і її соратниками по Спільній слідчій групі версії про причетність Росії до трагедії", — йдеться в повідомленні профільного міністерства.

У МЗС наголосили, що шкодують, що суд Гааги нібито знехтував принципами неупередженого правосуддя у справі MH17 для політичної кон'юнктури.

Зазначимо, що раніше голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства та держбудівництва Андрій Клішас заявив про те, що РФ не видасть Нідерландам винних у катастрофі рейсу МН17.

Причина в тому, що Конституція РФ встановлює пряму заборону видачу громадян Росії іноземним державам.

"Саме тому жодного засудженого не буде видано", — резюмував він.

Вердикт Гаазького суду у справі MH17: як відреагувала Україна

Президент України Володимир Зеленський назвав важливим рішення Гаазького суду, який виніс перші вердикти винним у катастрофі нідерландського лайнера MH17 у 2014 році.

"Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вердикти винним у катастрофі MH17. Але потрібно, щоб на лаві підсудних опинилися і замовники, тому що відчуття безкарності веде до нових злочинів. Повинні розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства — і минулі, і нинішні — буде неминучим", — написав президент.

Нагадаємо, Гаазький суд 17 листопада визнав винним у краху боїнга MH17 російського бойовика Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) та двох його підлеглих. Їх заочно засудили до довічного позбавлення волі.

Крім того, суддя Хендрік Стейнхейс виніс вердикт про виплату родичам жертв катастрофи MH17. Ігор Гіркін та його "підлеглі" — Сергій Дубинський та Леонід Харченко — мають виплатити родичам загиблих в авіакатастрофі €16 млн.